SEGUNDA Manuel: «La impresión que da el equipo es que está fuerte» Manuel durante un partido en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El técnico del Extremadura confía en una victoria de los suyos en Zaragoza, donde les espera uno de los equipos más en forma RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 14 septiembre 2019, 09:42

El Extremadura busca, casi como una obligación, estrenar su casillero de victorias esta temporada en liga. El cuadro almendralejense no sabe aún lo que es ganar y ahora tiene dos partidos a domicilio en los que el conjunto de Manuel Mosquera quiere derribar esa puerta y conseguir sumar sus primeros tres puntos esta campaña. La primera parada es Zaragoza, donde le espera el segundo clasificado de Segunda División. Por lo tanto, la empresa azulgrana no será fácil en La Romareda.

Pese a que en las cuatro primeras jornadas el Extremadura no ha saboreado la victoria y ha besado la lona en dos ocasiones, ambas en el último minuto, en el seno del equipo almendralejense hay tranquilidad y fe, como el propio entrenador admite, ya que Manuel ve a sus jugadores entrenar cada día a un gran nivel. «Lo que nos da la tranquilidad es el verlos entrenar, el ver lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos», señala el técnico.

Las sensaciones del equipo no son malas, pero el casillero es el que manda y el Extremadura sólo cuenta con dos puntos. Manuel es consciente de que el equipo no se puede quedar sólo con las sensaciones y cree que sus jugadores están preparados para conseguir la primera victoria. «No escondo que tenemos dos puntos y eso no le gusta a nadie, pero sí es verdad que la impresión que da el equipo es de un equipo que está fuerte, que está sólido y que no recibe goles de una forma natural, y encima tenemos capacidad de crear ocasiones», sentencia Manuel.

El Extremadura parte hoy hacia Zaragoza con todos los jugadores. El equipo va a estar fuera de Almendralejo hasta después del partido del Oviedo, ya que Manuel no ve positivo que los jugadores tengan que hacer dos viajes largos en cuatro días.