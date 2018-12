SEGUNDA Manu García se marcha cedido a la Ponferradina Manu García en el partido en casa ante el Granada. :: J. M. Romero El cancerbero llegó al Extremadura la temporada pasada, consiguió el ascenso y comenzó esta campaña como titular RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 29 diciembre 2018, 11:23

El Extremadura ha hecho su primer movimiento oficial en el mercado invernal. El portero Manu García se ha marchado cedido hasta final de la presente temporada a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que marcha segundo en el Grupo I de Segunda División B. Esta salida es el paso previo para que Casto sea inscrito en LaLiga como jugador del Extremadura.

Manu García llegó la temporada pasada al Extremadura procedente de El Ejido, y fue una pieza clave en el conjunto almendralejense para la consecución del ascenso a Segunda División. El pasado verano, con las llegadas de Álvaro Fernández y Casto, ya estuvo cerca de salir de Almendralejo, pero los problemas con el límite salarial mantuvieron al portero de Pedrera en el club azulgrana.

Gracias a una buena pretemporada, Manu García se ganó la titularidad en el Extremadura con Juan Sabas al mando. El portero jugó los siete primeros partidos de titular, pero tras el choque de Elche perdió el puesto en el once en favor de Álvaro Fernández, y desde entonces no ha vuelto a enfundarse la casaca azulgrana.

Casto será inscrito y completará la portería del Extremadura junto a Álvaro Fernández

Con esta cesión, el Extremadura da salida a otro de los héroes del ascenso en Casrtagonova. Manu García fue parte importante de la historia reciente del club al ser protagonista directo tanto de la temporada regular como de la fase de ascenso a la categoría de plata.

Vía libre para Casto

Ahora el Extremadura inscribirá a Casto como portero del primer equipo y completará la portería azulgrana. El cancerbero de Pueblonuevo del Guadiana llegó el pasado verano, pero debido al límite salarial no pudo contar con ficha. Ahora sí la tendrá, y se jugará el puesto con Álvaro Fernández, que ha sido el portero titular desde que Manu García saliese del once.

Con esta salida el Extremadura ha abierto la veda en el mercado invernal. Este es el primer movimiento, pero no será el último. La puerta de salida del club almendralejense sigue abierta, y jugadores como Djaló o Billy Arce -que ya no está en España- son los que tienen más opciones de salir. Además, el club se planteará las salidas de jugadores que no están contando con minutos, como Balbi o Diego Capel.

Asimismo, la entidad almendralejense también tendrá que resolver la posible salida de Enric Gallego. Si un club llega para pagar la cláusula del delantero, el Extremadura tendrá que buscar un recambio de garantías que supla en la delantera al pichichi de Segunda División.