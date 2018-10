LaLiga 123 El Mallorca mide la reacción azulgrana El Extremaduira confía en el excelente momento de su goleador Enric Gallego. :: J. M. ROMERO El Extremadura visita Son Moix con la intención de darle continuidad a la victoria cosechada ante el Cádiz RAÚL PEÑA Domingo, 21 octubre 2018, 10:02

El Extremadura busca en el estadio Son Moix ante el Mallorca dar continuidad, en forma de buen resultado, a la victoria que consiguió el conjunto azulgrana hace más de una semana en el Francisco de la Hera ante el Cádiz. No será fácil. Nada lo es, pero es que además el Extremadura tendrá ante sí a uno de los equipos revelación del campeonato.

El Mallorca es sexto clasificado pese a ser un recién ascendido. Los baleares han hecho de Son Moix un fortín casi inexpugnable. Y decimos casi porque el Albacete consiguió romper la racha positiva del Mallorca en su feudo: de los cuatro partidos disputados ha ganado tres y perdido uno. Y esa es la base para que el equipo de Vicente Moreno parta de favorito.

Pero el Extremadura no quiere ir de víctima. Pese a que el conjunto de Juan Sabas ha viajado con varias bajas, tres de ellas en el centro del campo, no quieren sentirse inferior a nadie, y menos tras la victoria cosechada ante el Cádiz. Así, Álex Barrera, Fausto Tienza, Borja Granero e Íñigo López son bajas por lesión, mientras que Billy Arce no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica. Los que sí están en la lista son Álvaro Romero y Balbi, este último vuelve tras no ser convocado el último partido. «No me quejo nunca y no lo voy a hacer ahora. Tengo que reforzar a los jugadores que van, y hablar de Íñigo López ahora es absurdo», explica Juan Sabas.

Con estas bajas el centro del campo azulgrana volverá a estar formado Zarfino y por Olabe, mientras que las dudas están en si Djaló o Pardo acompañarán a Aitor en el centro de la defensa. El entrenador del Extremadura cree que su equipo viaja hasta Palma de Mallorca con la ilusión de conseguir tres puntos que le darían un salto anímico y en la tabla al conjunto de la capital de Tierra de Barros. «Vamos a intentar agarrarnos a las cosas positivas que hace el equipo e insistir y trabajas en las cosas que hace mal el equipo».

Mientras tanto el Mallorca persigue reencontrarse con la victoria después de su derrota en Granada por la mínima de la pasada jornada. El equipo de Vicente Moreno no ha jugado Copa del Rey al estar exento y ha podido preparar el partido con las máximas garantías. Además, ha recuperado a Xisco Campos esta semana y tiene a todos disponibles.

Al entrenador del Mallorca le preocupa el ímpetu y las ganas de competir del Extremadura, por lo que cree que será un choque muy complicado para los suyos. «El Extremadura UD no necesita mucho para marcar gol y, como nosotros, también viene de Segunda B y va a defender con la vida el mantenerse en esta categoría y es un equipo difícil de batir».

Para este partido hay dos jugadores apercibidos de sanción, uno por cada equipo. Así, si Salva Sevilla o Chuli ven una tarjeta amarilla se perderán el próximo partido de sus equipos.