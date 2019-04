SEGUNDA A Málaga con la fe por las nubes Zarfino conduce el esférico ante el Almería. :: J. M. Romero Gio Zarfino confirma que el Extremadura atraviesa un buen momento anímico tras la victoria ante el Almería y confía en lograr al menos un punto en La Rosaleda RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 11 abril 2019, 09:01

La ilusión y la positividad se han disparado en el Extremadura tras la victoria del pasado sábado ante el Almería en el Francisco de la Hera. Esos tres puntos acercan al conjunto azulgrana a la salvación y aumentan la fe y la confianza en torno al equipo de Manuel Mosquera. Uno de los capitanes del equipo, el uruguayo Gio Zarfino, confirma el buen momento anímico de la plantilla y va un poco más allá: cree que si consiguen salir de los puestos de descenso, no volverán a ocupar dichos puestos en la temporada. «Sabíamos que al disputar este campeonato íbamos a afrontar estas situaciones. Hace tiempo que estamos en descenso, pero estoy seguro de que cuando salgamos no vamos a pisar más ese fondo. Para eso tenemos que afrontar estos partidos, porque son un reto para nosotros», explica el mediocentro.

El partido del sábado es muy complicado. El Extremadura visita el feudo de uno de los mejores equipos de la categoría, un Málaga que ahora no pasa por un buen momento. Por eso, porque el equipo malagueño no lleva una buena racha de resultados, Zarfino tiene confianza en que el equipo saque algo positivo de La Rosaleda: «Vamos de muy buenas maneras a Málaga y creo que haciendo las cosas como las tenemos que hacer nos podemos llevar un buen resultado. La verdad es que tengo mucha fe».

Pese a la positividad, Zarfino no obvia que su equipo se enfrenta a uno de los rivales más potentes del campeonato. El uruguayo no cree que haya un buen momento para medirse a un cuadro como el malagueño, con muchos jugadores contrastados en Primera y Segunda, pero a la vez admite que si el Extremadura sabe jugar sus cartas, la mala racha de resultados va a ir en contra de los locales. «No hay ni mal ni buen momento para enfrentarse a ese equipo. Le faltan cuatro jugadores, pero los que los sustituyen pueden que jueguen mejor. Hay un cambio de dinámica que les va a venir bien. A nosotros no nos importa el rival y cómo viene», sentencia Zarfino.

Además, la victoria de la pasada jornada y cómo se dio ha reforzado muchísimo a los azulgranas, que ahora ven cómo consiguen puntos que en otros momentos de la temporada se hubiesen escapado: «Supimos manejar el partido bastante bien y hubo momentos del campeonato que nos estaba costando. También tuvimos esa pizquita de suerte en el último minuto, que le cayó un balón de cara a portería que, gracias a Dios, no entró. En líneas generales hicimos un buen partido y nos fuimos con muy buenas sensaciones, que eso es muy importante».

Por último, Zarfino elogia la predisposición de la afición del Extremadura para estar en cada partido fuera de casa esta temporada. Por eso, el mediocentro uruguayo solo piensa en brindar una victoria a su afición. «Nuestra gente, sea donde sea, siempre van. Da igual que tengan que hacer siete horas de viaje, parar a comer... La gente acompaña, lo tengo claro, y eso nos tiene que hacer más fuertes. No podemos decir más, solamente ganar», apostilla Giovanni Zarfino.