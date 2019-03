Lolo: «La llegada de Manuel me ha dado un poquito de vida» Lolo González durante un entrenamiento con el Extremadura:: ALBERTO LORITE El mediocentro del Extremadura tiene cerca su primera titularidad con el conjunto azulgrana por las bajas de Fausto Tienza y Olabe RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 28 marzo 2019, 08:35

El centrocampista del Extremadura Lolo González jugó sus primeros minutos con la camiseta azulgrana en el último partido de los almendralejenses, en Albacete. Ahora, con las bajas de Fausto Tienza y Olabe se le abre una posibilidad, la de ser titular por primera vez esta temporada con el Extremadura. No es la única opción, ya que jugadores como Borja Granero o Pardo pueden jugar por delante de la defensa, pero sí parece la más coherente, ya que los antes mencionados forman una pareja de centrales que está jugando a un gran nivel y quizá separarles sería trastocar demasiado el 'once' inicial.

Lolo González es consciente de que ahora, con las bajas de sus dos compañeros, tiene más posibilidades de jugar de inicio, pero a la vez admite que es una decisión que debe tomar el técnico, Manuel Mosquera, y que por eso está entrenando al máximo para intentar convencer al técnico. «Tengo más opciones de jugar en Pamplona, pero ahora depende del míster. Estoy entrenando para que me dé esa oportunidad y la verdad que con muchas ganas», explica el mediocentro.

La llegada del preparador gallego le ha abierto la oportunidad de jugar de nuevo a Lolo González, que con Rodri no contaba y que ahora ya ha debutado: «La verdad es que me he pasado meses sin pisar el verde y es difícil para mí, porque nunca había vivido esta situación, pero la llegada de Manuel me ha dado un poquito más de vida y espero poder tener más minutos y disfrutar del fútbol, que para eso vengo aquí».

El equipo vuelve a jugar tras una semana sabática propiciada por su partido suspendido con el Reus. Lolo González cree que estos días de vacaciones le han venido bien a la plantilla, que ahora está con más energía para afrontar el resto de temporada. «Creo que las vacaciones vienen bien. Al final desconectas un poquito, porque llevas muchas semanas sólo con fútbol y fútbol, y estos tres o cuatro días con la familia vienen bien, desconectar un poco y venir con más energía», sentencia.

Los tres puntos del choque ante el Reus han posicionado a los azulgranas a tan sólo dos puntos de la salvación, aunque en el equipo almendralejense se repite la consigna de estar pendientes de su trabajo y no mirar a los otros equipos que están en la lucha por la salvación. «En realidad, no hay que mirar ni a Lugo ni a Zaragoza ni a nada. Tenemos que mirarnos a nosotros, ir partido a partido e ir sumando los puntos nosotros. Si al final sumamos puntos, no tenemos que mirar a ningún rival», explica Lolo González.

El equipo vuelve al ruedo ante uno de los mejores equipos de la categoría que llega tocado tras sufrir una remontada dolorosa ante el Tenerife. Osasuna está líder por méritos propios y quiere reencontrarse con la victoria ante su afición. González admite que jugar en un estadio como El Sadar es una motivación extra y espera poder conseguir algún punto en la visita a Navarra: «Osasuna es un equipazo, lo están demostrando, van primeros. Es verdad que el fin de semana pasado se les fue un partido que estaba en sus manos y puede llegar herido, pero juega en su campo, con su afición y va a ser un partido complicado».

Obviamente, el Extremadura va a tener que hacer un partido que roce la perfección si quiere conseguir algo positivo en Pamplona. Osasuna está luchando por ascender de forma directa a Primera División y ha hecho de su hogar un fortín inexpugnable en el que basa gran parte de sus opciones de ascenso. El conjunto rojillo aún no ha perdido ningún partido como local, por lo que el propio Lolo González explica que el choque ante los navarros va a ser complicado. «Esperamos un partido duro, como es aquel campo, pero esperamos sacar algo positivo de allí», apostilla el mediocentro.