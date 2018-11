«Es una lástima que nadie haya apostado antes por él» Domingo, 18 noviembre 2018, 12:53

El entrenador del Extremadura, Rodri, que se estrenó en Reus en el banquillo azulgrana, apareció en rueda de prensa muy satisfecho, e incluso emocionado, por el recital de su equipo para llevarse los tres puntos. «Lo cierto es que ha sido una victoria justa, holgada y merecida», explicaba en el inicio de su comparecencia. El técnico visitante también tuvo palabras de elogio para el que fue el gran protagonista del encuentro, Enric Gallego, y su actuación sobre el terreno de juego. «Tiene unas grandes condiciones y es una pena que no haya explotado antes, pero lo que está claro es que es una lástima que no haya gente que haya apostado por él antes». Rodri desvió los focos de su figura quitándose todo el mérito de la victoria y volvió a agradecer el trabajo de su predecesor, Juan Sabas: «Si me creo que soy el culpable de que haya habido un 1-4 es que soy un iluso. El Extremadura ha ganado porque este equipo tiene mimbres y tiene un trabajo anterior», concluyó.