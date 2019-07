Kike Márquez: «La gente se ha dado cuenta de lo que es el Extremadura» El club azulgrana inició ayer los entrenamientos con las caras nuevas de los fichajes y los jugadores a prueba RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 13 julio 2019, 10:00

El Extremadura completó ayer sus dos primeras sesiones de entrenamiento de la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Almendralejo. El cuadro azulgrana se puso manos a la obra a las 9.30 horas con la presencia de los jugadores del primer equipo -con Louis Yamagouchi como segundo portero- ante la presencia de aficionados almendralejenses.

En el entrenamiento también estuvieron jugadores como Diego Capel, que ayer rescindió su contrato como jugador del Extremadura, Bruno Perone, con el que se negocia su salida, o los futbolistas que vuelven tras cesión como Lomotey, Airam Cabrera, Nico Delmonte o Borja García. Además, también completaron la sesión Kike Echávarri, que estaba sin equipo; Josema, futbolista que militó la pasada temporada en el Córdoba y en el Nástic y que está a prueba; y Kalla, el hijo del mítico Raymond Kalla, que está a prueba.

Uno de los pesos pesados del vestuario, Kike Márquez, admitió ayer que ha vuelto con la ilusión de mejorar el resultado de la pasada temporada. «El año pasado nos sirvió como experiencia. Nos equivocamos en muchas cosas, pero de todas esas cosas se aprende y creo que en el equipo esos errores no volverán a pasar». Además, el mediapunta comenta que los fichajes están elevando el nivel del equipo y que gracias a su afición se está convirtiendo en un buen destino para los futbolistas: «Igual el año pasado no motivaba tanto, pero este año la gente se ha dado cuenta de lo que es el Extremadura. No es fácil ver un campo como lo tenemos nosotros y eso hay que valorarlo y cuidarlo, y que siga año tras año».

Tras el final de temporada se especuló con la posible salida de Kike Márquez, pero el propio jugador admite que está muy bien en el Extremadura. «No hay ningún papel firmado, pero ahora no creo que sea lo importante. Tengo un año más de contrato aquí, quiero seguir y ahora lo importante es que vayan viniendo jugadores nuevos, conmigo no hay problema. El club sabe lo que quiero y creo que al final se llegará a buen puerto», indica. Asimismo, el jugador azulgrana cree que el plantel se debe olvidar de lo conseguido la pasada temporada y pensar solo en el comienzo de esta campaña: «El pasado fue bonito, lo disfrutamos todos, pero nosotros tenemos que seguir adelante porque eso no nos sirve de nada. Hay que trabajar y meternos en la idea del míster».

Por otro lado, Pepe Bernal, ex del Don Benito, y que ahora milita en la Peña Deportiva, estará a prueba con durante los próximos entrenamientos y si convence al cuerpo técnico azulgrana ambos conjuntos negociarían un traspaso.