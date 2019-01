Kike Márquez y Chuli jugarán en Granada apercibidos de sanción Kike Márquez. :: J. M. Romero En el equipo andaluz se perderá el partido por sanción Ángel Montoro, que vio ante el Elche su décima tarjeta amarilla R. P. ALMENDRALEJO. Miércoles, 23 enero 2019, 09:00

Los atacantes del Extremadura Kike Márquez y Chuli llegan al partido del domingo ante el Granada apercibidos de sanción, ya que ambos futbolistas tienen cuatro tarjetas amarillas. Kike Márquez vio la cuarta cartulina el pasado domingo en el partido ante el Real Oviedo por un rifirrafe con un futbolista del conjunto ovetense. Por su parte, Chuli lleva muchas jornadas en el alambre, ya que vio su cuarta tarjeta amarilla allá por el mes de octubre, en el choque ante el Cádiz. El onubense se mantiene sin sanción de momento, pero tanto él como Kike Márquez tendrán que jugar con cuidado para no ver la amarilla a la vez y quedar a Rodri sin dos jugadores de ataque que son titulares.

Y mientras en el Extremadura no hay ningún jugador que se vaya a perder el partido por sanción, en el Granada sí que lo hay. Y uno de los importantes. Ángel Montoro, que ante el Elche consiguió los dos goles de su equipo para darle la victoria y el liderato al conjunto nazarí, vio la décima tarjeta amarilla de la temporada y cumplirá un partido de sanción.

El jugador valenciano es un fijo en las alineaciones de Diego Martínez y el tercer jugador de campo con más minutos disputados en el cuadro andaluz.

Ésta no será la única baja del Granada para el partido ante el Extremadura. El central Germán se perdió el partido contra el Elche por un esguince de rodilla y, aunque estará disponible ante los azulgranas, no llegará al partido en óptimas condiciones físicas, por lo que Bernardo Cruz podría volver a ocupar su lugar en el centro de la zaga. Asimismo, el lateral izquierdo Álex Martínez tampoco podrá jugar ante el Extremadura por sus problemas en el tendón de Aquiles; mientras que Fran Rico, otro lesionado de larga duración, tampoco jugará, ya que aún no ha disputado ningún minuto en liga esta temporada.

La otra duda en la defensa es el lateral izquierdo Adri Castellano, que entrena desde hace semanas junto a sus compañeros, pero que aún no ha recibido el alta médica y que no ha entrado en las últimas convocatorias de Diego Martínez.

Pese a las bajas, el Granada es uno de los mejores equipos de la categoría y actual líder de Segunda División, por lo que el partido será complicadísimo para el Extremadura, ya que la delantera formada por Fede Vico, Vadillo, Puertas y Adrián Ramos sí estará ante los azulgranas.