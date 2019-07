Josema quiere volver a su nivel Josema durante su presentación ayer como jugador azulgrana. :: Extremadura UD El nuevo defensa del Extremadura admite que lleva dos temporadas malas, por lo que busca resurgir en el conjunto azulgrana RAÚL PEÑA Martes, 23 julio 2019, 09:57

Almendralejo. El central Josema es uno de los últimos jugadores fichados por el Extremadura en este mercado de traspasos, pero su caso es particular. El jugador murciano empezó a ejercitarse a las órdenes de Manuel Mosquera el primer día de entrenamientos con sus nuevos compañeros, pero el club no oficializó su llegada al equipo hasta la semana pasada.

El defensa fue presentado ayer en el Francisco de la Hera y mostró una predisposición a mejorar que encaja en el perfil de futbolista con hambre que busca el club. Josema es joven, tiene unas condiciones muy buenas para ser un buen defensor, pero sus últimas dos temporadas -en el Córdoba y en el Nástic de Tarragona- no han sido buenas.

Pese a ello, el nuevo jugador azulgrana no tira la toalla y es autocrítico con su trabajo en estos dos últimos años. «He tenido dos años muy malos, donde no he podido demostrar prácticamente nada. No por los entrenadores o por los equipos, sino por mí, porque no he estado al cien por cien para jugar, pero bueno ahora llevo unos meses en los que me encuentro bien y vengo al cien por cien», explicó Josema durante su presentación.

El jugador admitió que se siente mucho más cómodo jugando como central, aunque en algún momento puntual de la temporada, si Manuel lo estima oportuno, podría jugar como lateral izquierdo. El propio Josema se define como un central con buena salida de balón, al que le gusta jugar también en largo y con una velocidad que le permite defender bien cuando hay espacios entre la defensa y el portero: «Soy un central al que le gusta el buen trato de balón y creo que también puedo destacar en el juego en largo, en el cambio de orientación. Me considero un central rápido».

Desde que llegó a Almendralejo, sus nuevos compañeros le han acogido como uno más en el seno del equipo de la capital de Tierra de Barros. Hay muchos jugadores nuevos en la plantilla actual -más los futbolistas del filial-, pero Josema cree que el buen ambiente en el vestuario es clave para el buen funcionamiento del equipo.

Así, el propio defensa señaló que el entrenador, Manuel Mosquera, está incidiendo mucho en la presión alta del equipo y el futbolista murciano cree que, para el poco tiempo que lleva el equipo junto, están trabajando esta faceta del juego de manera excelente. «Estamos trabajando los primeros días la presión arriba, que es lo que quiere el míster, y creo que para llevar tan poco juntos lo estamos haciendo muy bien», sentenció Josema.

Producto regional

Un Extremadura que esta temporada es el más extremeño de los últimos años. Torremejía, Cáceres -por partida doble-, Badajoz, Corte de Peleas y Pueblonuevo del Guadiana. En el conjunto almendralejense hay esta temporada jugadores autóctonos de distintas partes de la comunidad autónoma. Con este plantel, el sentimiento extremeño ha crecido en el Extremadura, y en Extremadura. Aficionados al fútbol de diferentes puntos de la región se han abonado esta temporada y el tener figuras de varias ciudades ha ayudado a captar socios de fuera de Almendralejo.

Además, Willy, Ale Díez, David Rocha, Nono, Jesús Rueda y Casto son jugadores que van a ser muy importantes en el esquema de Manuel, y cuentan también con el plus anímico y emocional que otorga el jugar al fútbol profesional para un equipo de tu tierra, junto a tus paisanos, hombro con hombro.