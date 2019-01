SEGUNDA Javi Álamo se suma al Extremadura Álamo, presentado por el Osasuna en 2016:: HOY El extremo canario, que estaba sin equipo, ya entrena a las órdenes de Rodri y el club hará oficial su llegada en los próximos días RAÚL PEÑA Jueves, 3 enero 2019, 08:31

El Extremadura ya tiene a su segundo fichaje invernal -si contamos con el de Casto- para el resto de temporada. Se trata del extremo Javi Álamo (Gáldar, 18 de agosto de 1988), que hasta ahora estaba sin equipo y que llevaba tres semanas entrenando con el Cádiz. El canario no convenció al cuerpo técnico del conjunto gaditano y ahora recae en el Extremadura para reforzar las bandas azulgranas. El jugador ya ha entrenado a las órdenes de Rodri y ahora sólo queda que el club almendralejense haga oficial su llegada.

Javi Álamo ha jugado varias temporadas en Segunda y tiene experiencia en Primera División, e incluso coincidió en Osasuna -donde jugó doce minutos en liga- con Fausto Tienza. El año pasado militó en las filas del Almería en Segunda División, pero este pasado verano se quedó sin equipo. El fichaje de Álamo apuntala las bandas del Extremadura, que quedaron tocadas tras la lesión de larga duración de Carlos Valverde.

El futbolista canario ha pasado por equipos míticos del panorama futbolístico español como el Zaragoza, Osasuna o Recreativo de Huelva, y en Segunda ha estado seis temporadas. Las dos últimas campañas formó parte del Almería, aunque no tuvo continuidad. Por ello, es también un reto para Rodri recuperar al mejor Javi Álamo, aquel que sorprendió en su primera temporada en Segunda, en el Recreativo de Huelva, para que aporte su granito de arena para que el Extremadura consiga alcanzar el objetivo de la salvación.

«2018 ha sido un año muy bonito y esperamos que 2019 sea igual de bonito o más»

«La línea del equipo está siendo ascendente y hay que volver a la senda del triunfo»

Javi Álamo estará en el entrenamiento de hoy en el Francisco de la Hera a puertas abiertas. El club azulgrana ha convocado la sesión en el estadio para que los aficionados puedan disfrutar de los suyos antes del choque ante el Alcorcón.

El Extremadura, de vuelta

El Extremadura volvió a los entrenamientos el pasado día 31 de diciembre y ayer el central Pardo pasó por rueda de prensa para valorar lo que al conjunto azulgrana le viene por delante. El jugador valenciano admitió que el pasado año fue muy especial para él y para la familia azulgrana, por lo que espera repetir al menos las alegrías en el conjunto almendralejense: «Echando la vista atrás, 2018 ha sido un año muy bonito, y esperamos que 2019 sea igual de bonito o más».

Pardo señaló también que ahora se encuentra mejor. Y es que el central azulgrana ha sido uno de los jugadores que más ha crecido desde la llegada de Rodri. Junto a Borja Granero, el defensa es clave en el centro de la zaga, y ha completado varios partidos a un gran nivel. El propio Pardo explicó que tanto él como la afición tenían puestas muchas esperanzas en su juego. Al principio de temporada no salió, pero ahora el central es otro. «Estoy contento de volver al nivel que se presupone que debía dar, que yo mismo quería dar y, aunque en un principio las cosas no salen, al final van saliendo. Si Enric no hubiese marcado 14 goles se estaría hablando de traer un delantero. El que no da el nivel, es como la guillotina, sales disparado y viene otro, no hay más», indicó Pardo.

Pese a las dos derrotas consecutivas y los cuatro partidos sin conseguir la victoria del equipo de Rodri, el central cree que el equipo sigue mejorando día a día. Los resultados no han acompañado en el mes de diciembre -exceptuando los dos empates fuera de casa ante Almería y Tenerife-, pero Pardo confía en revertir la situación y volver a enlazar varios partidos sin perder. El zaguero espera que la victoria que aúpe de nuevo a los suyos llegue este sábado ante el Alcorcón en el Francisco de la Hera. «En líneas generales, la línea del equipo está siendo ascendente y hay que volver a la senda del triunfo, pero el equipo está tranquilo porque se está trabajando bien», manifestó Pardo.