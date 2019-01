La SD Huesca presenta a Enric en El Alcoraz

Enric Gallego fue presentado ayer como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca en un acto en el que estuvo acompañado por el director deportivo de la entidad oscense, Emilio Vega, en el estadio de El Alcoraz.

Tras completar los dos primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros, el exdelantero del Extremadura fue presentado ante su afición y dejó claro que llega a Huesca tras un año trepidante en lo deportivo como jugador del Extremadura. «En un año me ha cambiado totalmente la vida, pero no me asusta el reto de Primera División. Vengo con mucha ilusión y confiando en el trabajo y lo que pueda hacer», explicó Gallego.

El delantero cree que el club oscense aún puede lograr la permanencia en Primera División: «He seguido al Huesca y creo que se puede lograr la permanencia», sentenció Enric Gallego.