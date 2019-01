Enric Gallego se despide con un empate

Rodri: «No quiero pensar que no vamos a tener a Enric hasta que suceda»

El entrenador del Extremadura, Rodri, se mostró conforme con el empate cosechado por su equipo en el Anxo Carro de Lugo. El técnico cree que su equipo mereció más en la primera parte, pero que el Lugo dio un paso hacia adelante en la segunda mitad para ponerle las cosas complicadas a sus pupilos, sobre todo tras el penalti fallado. «El equipo ha aguantado, tampoco estábamos muy agobiados y hemos terminado empatando. Si se hubiese tenido que inclinar la balanza para uno de los dos equipos tenía que haber sido para nosotros», señaló Rodri.

El técnico del Extremadura también habló sobre la salida de Enric Gallego, pero admitió que cuenta con el futbolista hasta que se haga oficial su salida. Además, Rodri explicó que la fortaleza del equipo está en el grupo y no en las individualidades. «Este año nos está dando mucho y no quiero pensar que no vamos a tener a Enric hasta que suceda», indicó Rodri.

El preparador azulgrana también explicó que el equipo estuvo muy bien en Lugo: «El éxito de este equipo está en la fuerza del grupo, y en este sentido aquí en Lugo lo ha demostrado».