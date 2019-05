Mentalidad Afición Futuro «Gente que también iba a los partidos antes me dice que nunca habían animado tanto» Manuel celebra con el puño en alto la salvación en un Francisco de la Hera a rebosar. :: J. M. Romero Manuel Mosquera, Técnico del Extremadura El entrenador se muestra asombrado por la forma de apoyar de la grada y deseoso de poder implantar un sello ganador en el equipo la próxima temporada RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 31 mayo 2019, 08:10

Manuel Mosquera (La Coruña, 10 de agosto de 1968) llegó a Almendralejo para dirigir a un Extremadura en problemas, hundido en los puestos de descenso y sin un futuro inmediato esperanzador. Sólo tres meses después ha conseguido revertir la situación, salvarle y devolver la ilusión a Almendralejo. La próxima temporada seguirá al frente del equipo y espera poder consolidar el sello ganador que le ha implantado. Admite además que ha sido una alegría constatar que la afición azulgrana ha cambiado a mejor en los últimos años y desea poder seguir dándole alegrías en el Francisco de la Hera a partir de la temporada que viene.

-¿A qué te sabe esta salvación?

-Me sabe a satisfacción del trabajo conseguido, y le añado el ver feliz a la gente a mi alrededor, sean aficionados, sean trabajadores del club, sea mi cuerpo técnico o sean mis futbolistas. La mayor satisfacción que tengo es el trabajo conseguido, que ha sido muy duro, y la sensación de felicidad alrededor de mí.

-¿Qué plan había en tu cabeza cuando llegaste al Extremadura?

-El que seguimos. Una de las cosas en la que pensé cuando venía de viaje hacía aquí [a Almendralejo] fue en un objetivo corto. ¿Cuál es el objetivo más corto que te puedes encontrar? Tres puntos, toda la energía en esos tres puntos y a ver cómo está el equipo. Esa fue la primera piedra en el camino, el ver si éramos capaces de interiorizar la mentalidad y ser capaces de que cada semana se entrene para un partido, para esos tres puntos, y ya veremos la siguiente. Para mí eso ha sido lo más importante. Los jugadores lo han interiorizado, lo han creído como suyo. Y después lo más importante, iban saliendo los resultados, que te refuerza mucho.

-¿Qué es lo que más te ha impactado de todo lo que ha rodeado a la salvación?

-No me ha impactado, pero lo que más me ha gustado han sido todas las sinergias que se han creado a partir de los aficionados, los jugadores, los partidos. Íbamos haciendo una bola de nieve cada vez más grande, cada vez más grande, que ha hecho que tengamos una dinámica excelente. Esto no garantiza victorias, pero desde luego garantizaba que trabajábamos toda la semana muy reforzados, muy sólidos. Como lo ves día a día no te va sorprendiendo tanto, pero después ganar partidos donde los hemos ganado es un refuerzo. Ya dije que teníamos buen equipo, aparte de las cualidades futbolísticas, porque después descubres jugadores con una gran capacidad mental.

-¿Qué diferencias hay entre el vestuario que te encontraste y el que hay ahora?

-Lo que me encontré tampoco es anormal en otros equipos. Un equipo que ha perdido muchos partidos, que soy el tercer entrenador y que, aunque es lo normal, te miran todos diciendo 'a ver cómo viene'. Eso es lo primero que te encuentras, es lo normal, y si has jugado al fútbol sabes que hay esas situaciones. Sin embargo, la predisposición del equipo fue inmediata, en el primer día de entrenamiento y el día contra Las Palmas vi a un equipo muy vivo. Yo no vi en el primer partido contra Las Palmas a un equipo apagado. Es curioso, podrían tener la autoestima baja o podría haber falta de confianza, y sin embargo lo primero que hacemos es marcar el 0-1. Ahí ya sabía yo que este equipo tenía algo, que tenía predisposición desde el principio. Después me encontré que el saber que se podía ha hecho que los entrenamientos sean siempre muy alegres, el ambiente muy bueno. Todo iba rodado.

-¿Fue complicado llegar solo, sin familia, a Almendralejo para dirigir a un equipo en horas bajas?

-No fue complicado decidirme. Cuando voy a hacer una cosa no estoy mirando para atrás, no pienso en que puede salir mal, sólo pienso en que va a salir bien y empiezo a trabajar, a descubrir los jugadores que tengo, sus características. entonces para mí todo va funcionando y sin mirar para atrás, sabiendo que era un reto complicado, que te cargas de una responsabilidad muy grande, de una tensión que cada semana y en cada partido ha sido tremenda, pero aquí hay una cosa muy buena, y es que he vivido muchos años que la gente estaba conmigo esperando que todo saliese bien. La gente al principio no mira para el entrenador, mira para otro lado, y eso a mí me vino muy bien. No fue complicado, al contrario, creía que estaba en el sitio idóneo, en el momento idóneo y disfrutando de mi profesión.

-A menudo se te ha catalogado como motivador, pero detrás hay una idea futbolística, ¿te molesta que no se hable tanto de esa idea?

-Creo que sí se habla. Creo que la gente ve en el equipo muchos cambios, pero sí he escuchado que el equipo ha cambiado. De hecho, el equipo ha sido menos goleado, ha pasado de ser un equipo que no tenía una idea clara de qué hacer a ser un equipo intenso, presionante, y eso lo he escuchado. Todo lo que he hecho lo han valorado. Como partíamos de una situación en la que todo el mundo estaba pensando que se iba a bajar y después estaba todo el mundo disfrutando y con alegría parece que el efecto motivador ha sido muy bueno. Es una parte más del entrenador. Me halaga que me digan una cosa y que me digan la otra. Al final hemos ganado partidos fuera de casa, partidos en casa y hemos tenido un sello y un estilo, y los equipos han visto que somos agresivos. Sí considero que me han valorado en todos los sentidos.

-¿Qué hace Manuel en el día a día cuando no hay fútbol?

-Pues mi día a día es buscarme una jornada de trabajo. Como mi familia para este reto de unos meses no podía venir, pues por la mañana hago entrenamiento normal y por la tarde en este sitio [nos encontramos en su despacho] es donde veo los partidos y hago una jornada de 17.00 a 21.00 horas. Iba al hotel, comía y me venía para acá para ver partidos y analizar cosas del equipo. Poco más. Sí que es verdad que en mis días libres puedes ir a Mérida a tomar un café, pero todo muy normal.

-¿Se va a ver un Extremadura distinto la próxima temporada?

-No. Al contrario, va a ser el mismo pero reforzado en las ideas que tenemos, mejor trabajado desde el principio, porque ahora hemos ido poco a poco aportando ideas. Lo que va a haber, como en todos los equipos, cambios de nombres. Estarán unos y otros nos estarán, con normalidad. Habrá un equipo con ideas reforzadas, más claras. El equipo tiene una identidad y un sello, y lo que tenemos que hacer es reforzar el estilo, pensar siempre en ganar. No es casualidad que diga que queremos ganar en Cádiz y ante el Mallorca. Primero por respeto a la competición y segundo porque no podemos parecer un equipo que va a cumplir el trámite. Vamos a ir a ganar, porque es nuestra obligación, aunque la única diferencia es que no nos jugamos la vida.

-¿Cuál ha sido el peor momento de esta etapa como entrenador del Extremadura?

-No recuerdo haber pasado un bache, ni un mal momento, salvo los momentos previos a cada partido, porque la deuda de puntos provoca una tensión en la que si ganábamos pasábamos a una mejor situación, pero si perdíamos nos descolgamos. Por decir un momento malo, el día del Lugo, curiosamente. Cuando estábamos ya casi salvados, el hecho de no querer marcharte del partido con la salvación matemática nos dio a todos una especie de presión y lo pasas mal.

-Después de esta etapa de técnico, ¿ha cambiado para ti tu sentimiento por el Extremadura?

-Si podía crecer algo de lo pensaba de la gente, ha crecido. Lo que he notado es que la gente ha mejorado de cuando éramos jugadores. Ahora la gente, aparte de llenar el campo, tiene una capacidad para animar, para estar con el equipo, como el día de los teléfonos [ante el Tenerife los aficionados azulgranas encendieron las linternas de los móviles para animar a los jugadores y dejar una estampa preciosa en el Francisco de la Hera], que yo hacía mucho tiempo que no veía. Y luego, lo que no teníamos cuando era jugador era la grada de animación. Esa grada de animación hace muchísimo en el campo, porque la gente en Almendralejo era de ir mucho al campo, pero no era una afición de estar 90 minutos dándole caña y ahora resulta que gracias a esa grada de animación es impresionante. Me dice gente ahora, que iba antes también, que nunca habían animado tanto en un partido del Extremadura. Se han vuelto animadores. Pues mejor, fenómenos. No paramos de mejorar.