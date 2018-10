SEGUNDA «Nos tenemos que hacer fuertes en el Francisco de la Hera» Álvaro Fernández en el choque que el Extremadura disputó el pasado domingo ante el Mallorca en Son Moix. :: laliga Álvaro Fernández se ha ganado la titularidad en el Extremadura y ha respondido con creces a la apuesta de Sabas RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 25 octubre 2018, 08:28

El portero Álvaro Fernández se ha hecho con la titularidad en las últimas semanas. Debutó en liga en Soria, en la derrota del Extremadura ante el Numancia, y su actuación fue buena. Desde entonces sólo ha hecho crecer, y el cénit llegó en los últimos minutos del partido ante el Mallorca. Ese mano a mano ganado ante Lago Junior mantuvo al Extremadura en el partido y a la postre sirvió para que su equipo se llevase un punto de oro del estadio de Son Moix.

Gracias a ese empate el Extremadura ha estado fuera del descenso por segunda semana consecutiva. Una situación que beneficia a la plantilla y al cuerpo técnico a la hora de trabajar con más confianza: «Trabajas con más tranquilidad, ves las cosas de otra manera. Sabemos que el de este fin de semana es un partido muy importante porque sería conseguir la segunda victoria consecutiva en casa, conseguir siete de los últimos nueve puntos y brindarle otra victoria a la afición en un momento dulce para nosotros después de cómo empezó la liga. Ahora mismo el equipo está asentado en la categoría y es un buen momento para conseguir esa victoria», sentencia Álvaro Fernández.

El cancerbero cree que su partido en Mallorca fue uno de los mejores de su carrera como profesional, después de salvar a su equipo del segundo tanto de la mañana. «Era mi quinto partido como profesional y de los cinco partidos que llevo en este mundo es en el que más a gusto me he sentido. Creo que me salieron bien las cosas, sobre todo porque no fue un partido en el que tuviese que hacer muchas intervenciones en cuanto a paradas, pero sí que fueron acciones en las que evité que llegase la ocasión de gol», explica el portero azulgrana.

Portería a cero

El propio Álvaro Fernández también admite que el partido en general de todo el equipo fue bueno, aunque no se pudo quedar la portería a cero, lo que sigue siendo la asignatura pendiente del equipo de la capital de Tierra de Barros: «Fue un partido bastante completo defensivamente. La ocasión del gol y el mano a mano en el 85 son las únicas ocasiones que recuerdo del Mallorca con peligro, y estamos cerca de mantener la portería a cero. Somos el único equipo que aún no lo ha hecho y no pesa, pero estamos mejorando y haciendo las cosas bien».

El próximo paso para el conjunto de Juan Sabas es hacer del Francisco de la Hera un fortín. Ahí, en el coliseo almendralejense, es donde está la salvación, ya que fuera de casa los rivales aprietan y es más complicado sacar puntos. Por eso, Álvaro Fernández aboga por mejorar las prestaciones del equipo en casa y conseguir la segunda victoria consecutiva ante su afición. «Nos tenemos que hacer fuertes en el Francisco de la Hera. Es uno de los campos en el que la afición se involucra más con el equipo», apostilla el portero.