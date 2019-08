El Fuenlabrada, la grata sorpresa de la primera jornada Jueves, 22 agosto 2019, 09:43

El Fuenlabrada visita el domingo el Francisco de la Hera en el partido que sirve como debut del Extremadura en casa esta temporada en liga. Los azulgranas reciben a un equipo recién ascendido que ha sido la grata sorpresa de la primera jornada en Segunda División. El conjunto madrileño consiguió la machada al derrotar a domicilio al Elche.

El entrenador del Fuenlabrada, Mere, dispuso un 'once' inicial compuesto totalmente por jugadores que consiguieron el ascenso a Segunda División la temporada pasada. Ahí reside la fortaleza del Fuenlabrada, ya que no ha hecho muchos cambios en su equipo con respecto a la campaña anterior y lo que ha fichado -como por ejemplo Oriol Riera- ha elevado el nivel del equipo. Álex López, delantero del Extremadura, es consciente de la dificultad que entraña el partido: «Intentan ser sólidos atrás, bien cerraditos, que no haya muchos espacios y salir a la contra».