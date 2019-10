Franganillo, sancionado con dos partidos de suspensión Al finalizar el partido ante la Ponferradina, el presidente del Extremadura se dirigió al técnico del VAR y le dijo: «¡Cara mojón!» R. P. ALMENDRALEJO. Jueves, 17 octubre 2019, 09:00

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, con dos partidos de suspensión por «dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio y desconsideración» tras finalizar el partido entre el conjunto azulgrana y la Ponferradina. Por lo tanto, Franganillo no podrá sentarse en el palco en los próximos dos partidos del Extremadura.

Al finalizar el partido ante la Ponferradina, Franganillo se dirigió al técnico del VAR y le dijo: «¡Cara mojón!», «estoy hasta los huevos del VAR» y «te vas a enterar», según recogió el acta arbitral de dicho encuentro.

Además, el colegiado le pidió a Franganillo que abandonase la zona de vestuarios tras el altercado con el técnico del VAR, a lo que el presidente azulgrana le contestó que no. «¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!», dijo Manuel Franganillo según el acta arbitral, por lo que el Comité de Competición ha decidido sancionarle con dos partidos.