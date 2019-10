Franganillo pide disculpas tras llamar «cara mojón» al técnico del VAR Manuel Franganillo, presidente del Extremadura UD. / HOY El acta arbitral recoge frases del presidente del Extremadura como «Estoy hasta los huevos del VAR» y «Te vas a enterar» RAÚL PEÑA Lunes, 14 octubre 2019, 13:30

El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, bajó a la bocana de vestuarios tras acabar el partido entre el conjunto azulgrana y la Ponferradina. Ahí, según refleja el acta arbitral de dicho encuentro, el máximo mandatario del club almendralejense se dirigió al técnico del VAR y le dijo: «¡Cara mojón!», «Estoy hasta los huevos del VAR» y «Te vas a enterar», según la versión del colegiado.

Así, tras el suceso, el árbitro le dijo a Franganillo que no podía estar en esa zona del campo, a lo que el presidente del Extremadura le respondió que no tenía que irse de ahí. «¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!», dijo Franganillo según refleja el árbitro en el acta del partido.

Pues bien, hoy el presidente del Extremadura ha publicado un mensaje de disculpa en sus redes sociales. En ese mensaje, Franganillo pide disculpas al técnico del VAR y a su afición y club. «Me equivoqué y bajo ningún concepto puedo justificar este comportamiento. Quisiera disculparme con el técnico del VAR, no estuve para nada acertado con mi actitud. Disculpas a nuestra afición y al club», explica el presidente del Extremadura.

Manuel Franganillo se enfrenta a una posible multa económica por sus palabras hacia el técnico del VAR del partido entre el Extremadura y la Ponferradina en el Francisco de la Hera. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estudiará el caso en los próximos días y decidirá qué tipo de sanción adopta en este caso.