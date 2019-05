La felicidad inunda Almendralejo Los jugadores del Extremadura mantean a Manuel tras la finalización del partido ante el Lugo. :: J. M. Romero La histórica salvación del Extremadura ha colmado de orgullo a una ciudad que sigue perteneciendo por derecho propio al fútbol profesional español RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 28 mayo 2019, 09:43

El sol salió ayer en Almendralejo y sólo contempló gestos de satisfacción. La felicidad ha inundado la capital de Tierra de Barros después de que el Extremadura consiguiese una salvación tan sufrida como celebrada. La temporada ha sido larga, con altibajos, y dura, pero la llegada de Manuel Mosquera al banquillo cambió el rumbo del equipo y al final a los azulgranas les han sobrado dos jornadas de liga.

La próxima temporada el Extremadura será de nuevo equipo de fútbol profesional, lo que le va a permitir sentar unas bases en cuanto a organización del club que llena de optimismo a la afición para el futuro más cercano. Nada más acabar el choque, Manuel admitió que el Extremadura debe seguir creciendo como club e implantar un sello propio en la categoría a base de victorias: «Estamos satisfechos. El primer objetivo está cumplido, y el segundo es seguir ganando, porque tenemos que crear un sello de ganar, ganar y volver a ganar».

Tras el pitido final de Ocón Arráiz, el Francisco de la Hera se vino abajo para celebrar un empate histórico. Un punto que supo a mil victorias, a mil triunfos, en definitiva, un punto que sabe a plata. El jolgorio fue generalizado y en las calles de Almendralejo no se habla de otra cosa que de la salvación del Extremadura. Y eso a Manuel le llena de orgullo. Ya fue un jugador importante en la historia del extinto CF Extremadura, y ahora ha escrito su nombre en la historia de este Extremadura UD, esta vez desde el banquillo. Por eso, la alegría de los aficionados es lo que hace feliz al entrenador: «A mí lo que me interesa y me importa es hacer sentir bien a la gente. He llegado para un reto muy complicado, muy difícil, y lo hemos conseguido entre todos con trabajo, con tesón, con ganas, con lo cual, la satisfacción que tengo no me la quita nadie».

Con todos los jugadores en el centro del campo celebrando la ansiada salvación, Manuel disfrutó como el que más. Se erigió como el maestro de ceremonias e hizo salir a todo su cuerpo técnico, trabajadores del club y jugadores al centro del campo para vivir una noche mágica desde dentro. Entonces la afición azulgrana le reconoció al técnico su importancia en la permanencia en Segunda División y coreó el nombre del míster gallego al unísono, lo que emocionó a uno de los protagonistas del Extremadura en los últimos meses: «Es un orgullo enorme que la gente grite el nombre del entrenador, pero realmente estamos tan unidos, de tantas formas, que, sinceramente, me he sentido jugador», sentenció Manuel Mosquera.

Comunión perfecta

La unión entre el vestuario y el entrenador azulgrana ha sido una de las claves en la salvación. Los jugadores han destacado en varias ocasiones que estaban a muerte con su entrenador y el propio Manuel ha admitido también varias veces que estaba orgulloso de entrenar a un grupo de futbolistas que le seguían ante cualquier adversidad.

Esa unión quedó reflejada en la celebración en el césped del Francisco de la Hera. Los jugadores seguían las indicaciones de Manuel, que fue manteado por sus futbolistas ante los aplausos de la grada del coliseo azulgrana. Un momento que escenifica a la perfección lo que ha conseguido en estos meses Manuel: unir al vestuario para trabajar juntos en busca del objetivo común.

Y el propio técnico le agradeció a su plantilla la forma con la que han trabajado todo este tiempo para conseguir una salvación histórica para el fútbol en Almendralejo. «Una de las cosas más importantes es la comunión con los jugadores, enseguida hemos congeniado. Aquí lo más importante son los jugadores, porque tú haces propuestas de cómo quieres jugar, de qué quieres hacer fuera y en casa, de cómo quieres ganar los partidos, y ellos lo han captado, lo han interiorizado y han ido a muerte conmigo. Como entrenador no se les puede pedir más a mis jugadores», sentenció Manuel Mosquera.

Tras un camino tortuoso, lleno de baches y de dificultades, el Extremadura ha conseguido una salvación que ha llenado de felicidad Almendralejo y la región, porque la próxima temporada habrá, al menos, un equipo extremeño en el fútbol profesional español por segunda temporada consecutiva.