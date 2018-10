Fausto Tienza, preparado para volver con el Extremadura Tienza en su único partido en casa, ante el Deportivo. :: J. m. Romero El mediocentro ya ha superado su lesión y está a disposición de Juan Sabas para el partido del domingo ante el Albacete RAÚL PEÑA Viernes, 26 octubre 2018, 08:31

Almendralejo. El mediocentro extremeño Fausto Tienza sólo ha podido disputar dos partidos esta temporada con la casaca del Extremadura. Las lesiones han lastrado al de Talavera de la Reina en este inicio de campeonato, y sólo ante el Deportivo de la Coruña en casa y ante el Rayo Majadahonda en el Metropolitano el centrocampista pudo ayudar sobre el terreno de juego a sus compañeros. En ambos partidos fue titular, pero no pudo acabarlos por lesión.

Ahora Fausto Tienza ya está a disposición de Juan Sabas tras superar una rotura muscular en el bíceps femoral. Una buenísima noticia para el técnico azulgrana, que ya va recuperando jugadores de cara al partido ante el Albacete. Pese a estar fuera casi todo el inicio de campaña, el futbolista extremeño no pierde las ganas de aportar, de sumar, de ser útil para el equipo, y desde ya se pone a manos a la obra para poder estar en el equipo inicial de Sabas lo antes posible, aunque antes se tendrá que poner a tono físicamente tras el parón prolongado en su actividad. «El plan es hacer una minipretemporada, porque he pasado muchos días inactivo y entre una lesión y otra pues me costará coger la forma».

El jugador azulgrana está encantado de poder jugar en un equipo de su región y alaba también la disponibilidad de la afición para apoyar siempre al equipo, tanto en las buenas como en las malas. Esta situación, señala Tienza, es beneficiosa para el conjunto de Sabas. «Estamos en el Extremadura y tenemos que ser conscientes de que no tenemos ni la urgencia ni la necesidad de ponernos nerviosos como se tienen que poner otros equipos. Nosotros tenemos la suerte de tener el objetivo que no tienen ellos, porque tenemos el objetivo de llegar a los 50 puntos cuanto antes, una afición que sabemos que está con nosotros y tenemos que aprovechar esa ilusión que se vive aquí», admite Fausto Tienza.

El mediocentro admite que los suyos no comenzaron bien la temporada, pero la mejoría es clara desde hace ya varios partidos: «Es cierto que al equipo le ha costado adaptarse a la categoría las primeras cinco o seis jornadas, aunque es cierto que eran rivales de mucha entidad, y ahora creo que sí le ha cogido el pulso. Se le ve mucho mejor y esa es la línea a seguir».

Fausto Tienza, que se lesionó en el partido ante el Rayo Majadahonda tras volver de una lesión, no se arrepiente de haber forzado para ese choque, ya que entendía que el equipo necesitaba su aportación en un momento delicado: «Hay partidos que merecen forzar. El equipo necesitaba ganar y lo que quería era estar a disposición del equipo y ayudar en lo máximo posible. Vi conveniente tener que forzar en ese partido».

Tienza espera poder devolver todo el cariño que está recibiendo en Almendralejo en estos primeros meses de temporada. «Noto por Almendralejo el cariño de la gente y esa ilusión es mutua. Para mí es muy ilusionante», sentencia Tienza.