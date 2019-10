La falta de acierto pasa factura Cristian intenta batir a Manu García. :: J. M. Romero El Extremadura pudo cerrar el encuentro en la segunda mitad ante la Ponferradina, pero no estuvo acertado de cara a gol y lo acabó pagando con el empate RAÚL PEÑA Martes, 15 octubre 2019, 09:04

almendralejo. El Extremadura tuvo un partido complicado el pasado sábado ante la Ponferradina. La magnifica racha del conjunto azulgrana en los partidos anteriores elevó la moral de los jugadores y, sobre todo, de la afición, pero el equipo berciano se encargó de devolver al Extremadura a la realidad de la Segunda División.

Cada partido, cada momento en la categoría de plata del fútbol español, es muy complicado. Cualquiera puede ganar ante cualquier equipo, y ahí reside también la esencia y la emoción de la competición. El Extremadura llegó al alza, pero no consiguió vencer de nuevo ante su público, pese a que el partido de los de Manuel Mosquera fue bueno. Por eso, el entrenador del Extremadura le dio mucho mérito al partido del rival, una Ponferradina que supo sufrir en algunos momentos del choque para conseguir llevarse un punto de Almendralejo.

«Sobre todo en la primera parte, creo que ha sido un partido tremendamente complicado, pero quiero decir que el mérito lo tiene la Ponferradina también. Es decir, creo que avisamos de qué partido iba a ser y no nos hemos equivocado en nada. El partido sabíamos que iba a ser duro, trabado y competido», manifiesta Manuel Mosquera sobre el partido de la Ponferradina en el Francisco de la Hera.

El cuadro azulgrana tuvo varias ocasiones en la segunda mitad para finiquitar el encuentro antes del gol del empate de Yuri, pero no las aprovechó. Manuel cree que hubo falta de acierto y que el nivel de la competición no permite que un equipo no sea contundente en ambas áreas. «No hemos tenido el acierto como para sentenciar el partido. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que esta categoría es así, y tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un muy buen equipo», señala el técnico azulgrana.

Por eso, el Extremadura se pondrá manos a la obra de nuevo para intentar ser un equipo más definitivo en el área rival. Eso sí, el empate ante la Ponferradina sigue reforzando al equipo de Manuel, que ve como suma ya cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota en liga. «Cada semana hay equipos que están preparados para ganar, para cambiarte el estilo y contrarrestarte, y creo que la Ponferradina lo ha hecho muy bien. Damos el punto por bueno y tenemos que estar contentos también», sentencia Manuel Mosquera.

El entrenador del Extremadura ya prepara desde hoy, después de dos días de descanso, el partido de su equipo ante el Rayo Vallecano en casa el próximo sábado. Para ese encuentro Manuel no podrá contar con Gio Zarfino, que vio la quinta amarilla ante la Ponferradina, aunque podría volver a tener a su disposición a Kike Márquez, que se ha perdido los tres últimos partidos de liga por lesión, y que está siendo un jugador muy importante en el Extremadura de Manuel.