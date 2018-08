SEGUNDA El Extremadura viaja en cuadro Aitor y Airam Cabrera durante un entrenamiento del Extremadura. :: j. m. romero Los azulgranas llegan a Oviedo con muchas bajas, pero con la ilusión de comenzar con buen pie RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 18 agosto 2018, 10:11

El Extremadura encara el primer encuentro de LaLiga 1/2/3, el primero importante de la temporada tras una preparación con altibajos, en cuadro. Y es que el conjunto azulgrana ha viajado a Asturias, donde mañana se mide en el Carlos Tartiere al Real Oviedo, repleto de bajas. Borja García, Fausto Tienza, Arce, Chuli, Enric Gallego, Zarfino, Balbi. y así hasta 16 jugadores que pertenecen actualmente a la plantilla del Extremadura UD y que no están convocados para el debut liguero de los de Juan Sabas.

Obviemente, en esos 16 futbolistas están los que no cuentan para el equipo, como Candelas, Jose García, Jankovic, Fran Miranda, Airam Cabrera. Es más, Juan Sabas se lleva a tierras asturianas a tres jugadores del filial: Samuel Manchón, Álvaro Romero y Kiki. Aun así, el técnico azulgrana se centra en los jugadores que sí tiene disponibles para el primer partido de liga. «Hay que ser optimistas y creer en toda la plantilla», sentencia Juan Sabas.

El Extremadura viaja a Oviedo con la vitola de equipo vulnerable, pero Sabas espera que esto pueda servir de acicate para sus jugadores y que le den la vuelta a la situación. «Todo el mundo nos da por derrotados antes de ponernos el pantalón corto y la camiseta. Pues vamos a intentar cambiar la mentalidad de todo el mundo».

«Las sensaciones no han sido buenas. La pretemporada no ha sido lo brillante que querríamos»

La pretemporada azulgrana ha sido complicada. El Extremadura sólo ha ganado un partido, ha habido demasiadas lesiones, menos días de entrenamiento que el resto de equipos y, pese a todo, el cuadro de Almendralejo espera poder sacar un resultado positivo en el Carlos Tartiere. «Las sensaciones no han sido buenas, y eso es la realidad. Nos tenemos que acoger a las realidades. Exceptuando el partido de Sevilla, la pretemporada no ha sido brillante o lo que querríamos esperar. Ya no hay tiempo de buscar sensaciones», admite Juan Sabas.

El entrenador del equipo de la capital de Tierra de Barros espera un Oviedo atrevido, que lleve la iniciativa del juego y que ponga en serios aprietos a los suyos. Eso sí, Sabas cree que, si su equipo es fuerte defensivamente, puede sacar algo positivo del partido. «Espero un Oviedo muy fuerte, un Oviedo con una estructura muy fuerte en Segunda División y me imagino que llevando la iniciativa y nosotros aguantando las embestidas. El equipo que salga va a ser muy competitivo, muy valiente, y con desparpajo en ataque», manifiesta Sabas, que tendrá que alinear a Pardo en el centro del campo tras la plaga de lesiones en la sala de máquinas azulgrana.

Lo que sí está claro es que en la portería estará Manu García. El portero de Pedrera ha pasado a un segundo plano tras los fichajes de Álvaro Fernández y de Casto, pero Sabas confirmó en la rueda de prensa previa al partido que será Manu García el que juegue de titular. El portero fue uno de los mejores fichajes la pasada temporada y ha cuajado una excelente campaña, por lo que la titularidad le llega por méritos propios. Además, Casto no ha entrado siquiera en la convocatoria. «Manu [García] merece todos los respetos por parte de todos y creo que merece jugar. Los tres lucharán por estar en la portería», destaca Juan Sabas.