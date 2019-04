SEGUNDA El Extremadura, a transformar las sensaciones en puntos Willy volvió a ser titular más de dos meses después. :: LaLiga Los azulgranas completaron un buen partido en Pamplona, pero no consiguieron la victoria y siguen en puestos de descenso RAÚL PEÑA Martes, 2 abril 2019, 08:23

Almendralejo. El Extremadura volvió a repetir las buenas sensaciones del partido ante el Albacete, pero volvió a sucumbir por la mínima y a caer derrotado ante un rival de la zona alta de la clasificación. Si las sensaciones valiesen de algo en la tabla, el conjunto azulgrana estaría por encima del puesto en el que se encuentra ahora, pero eso no es así y los almendralejenses se ven una semana más en los puestos de descenso, ahora a tres puntos de la salvación.

Los de Manuel completaron una segunda parte en Pamplona que da motivos para creer en la permanencia en Segunda División. El problema es que no convirtió esos buenos momentos, sobre todo nada más comenzar el segundo acto, en goles y en puntos en la clasificación.

La falta de gol es latente en el Extremadura. En los dos últimos partidos ha caído derrotado por la mínima, pero ha sido la falta de gol la que ha hecho que se vaya de vacío del Carlos Belmonte y de El Sadar. Esa es una de las situaciones que tienen que corregir los almendralejenses si quieren conseguir alguna victoria en los próximos partidos que les aferre a la Segunda División, ya que la mejora defensiva en los últimos partidos es notable.

Ahora el Extremadura tiene un partido en casa que es vital en sus aspiraciones. El choque del Almería llega en un buen momento de sensaciones para los azulgranas, pero es que después de ese encuentro el Extremadura viajará consecutivamente a La Rosaleda y a Riazor para enfrentarse a otros dos equipos de la zona alta de la tabla. Por eso, los tres puntos ante el Almería rebajarían la tensión del equipo y reforzaría la buena dinámica de juego de las últimas semanas.

El entrenador azulgrana, Manuel Mosquera, es consciente de que ese choque es clave, pero no porque sea definitivo, sino porque su equipo necesita ganar ya y no pensar en el futuro, pues Manuel prefiere ir partido a partido. «Es el único en el que se pueden sacar tres puntos, tan importante como eso. Obviamente tiene una importancia total, porque ni antes vamos a poder sacar los tres puntos ni después vamos a poder sacarlos. Entonces, los puntos del Almería son fundamentales, porque son los únicos que podemos sacar, pero no voy a hablar aquí de finales ni nada. Las finales son cuando ya no hay más, cuando al fondo no queda nada», explica Manuel sobre el partido del sábado en el Francisco de la Hera ante el Almería.

Para ese partido Manuel recuperará tras cumplir sanción a Fausto Tienza y a Olabe. Más madera en el centro del campo, donde ante Osasuna debutó como titular con buenísima nota Lolo González.

El que se tuvo que retirar con molestias fue Gio Zarfino. El uruguayo llegó al choque ante Osasuna entre algodones por un tirón muscular y pidió el cambio cuando notó de nuevo las molestias para que la lesión no fuese a más, por lo que podrá estar ante el Almería.