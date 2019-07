SEGUNDA El Extremadura UD termina el proceso de ampliación de capital Manu García entrenándose junto al resto de sus compañeros. :: j. m. romero El montante de la operación asciende a 3,2 millones de euros tras suscribir un incremento de 3 millones de euros RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 27 julio 2019, 09:31

El Extremadura UD ya ha terminado su proceso de ampliación de capital social a instancias del Consejo Superior de Deportes. El club azulgrana ha finalizado con éxito este proceso, ya que dicha ampliación de capital fue firmada ayer. El montante de la operación asciende a 3.246.206 euros tras suscribir una ampliación de 3.01.206 euros.

La entidad de la capital de Tierra de Barros finiquita así un proceso que comenzó hace ya unos meses y que era un paso indispensable para que el club se convierta en Sociedad Anónima Deportiva. El propio presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, comparecerá ante los medios de comunicación el próximo lunes para dar más detalles de dicha operación.

Franganillo ya anunció que él poseerá el 51 por ciento de las acciones del club, mientras que el grupo de Luis Oliver tendrá el porcentaje restante. La ampliación de capital se ha realizado con aportaciones tanto de Franganillo como de Luis Oliver, que han depositado la mitad cada uno de los tres millones de euros.

El Extremadura ha informado en un comunicado de que esta ampliación de capital social supone «una de las inversiones más potentes de una entidad privada dentro del deporte extremeño», por lo que cree que el paso dado es muy importante para Almendralejo y la región.

Además, «esta apuesta de gran envergadura garantiza la estabilidad de una plantilla con más de un centenar de empleados y deja una gran riqueza en las arcas de la hacienda extremeña», explica el Extremadura en dicho comunicado.

Por último, la entidad de la capital de Tierra de Barros añade que el club «seguirá siendo una de las plataformas que más promoción genera en toda la región, con un escaparate económico, social y cultural inigualable cada 15 días en Almendralejo».

Vuelta de Manu García

Por otra parte, ayer compareció ante los medios uno de los últimos en llegar, el portero Manu García, que admite que está encantado con su vuelta a Almendralejo, por cómo le han tratado sus compañeros y por el cariño que siempre le transmite la afición. «La primera semana ha sido muy positiva. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han recibido muy bien y estoy contento», explica el portero. El cancerbero sevillano llega tras estar cedido en la Ponferradina el segundo tramo de la temporada. En el conjunto castellanoleonés consiguió su segundo ascenso consecutivo a Segunda. Ahora llega un Manu García más maduro, más preparado, por lo que el portero cree que merece una nueva oportunidad: «Ahora me veo mucho mejor sobre cómo afrontar varias situaciones. El año pasado cuando entramos en la categoría de plata no tenía esa mentalidad de profesionalismo que había y gracias a salir a la Ponferradina la he conseguido y creo que me merezco por lo menos competir un año en esta categoría».