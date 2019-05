El Extremadura sufre, pero sonríe 02:04 El Extremadura tomó el Nou Estadi de Tarragona acompañado de sus aficionados / EXTREMADURA UD Los azulgranas consiguieron la quinta victoria consecutiva gracias a un gol de Ortuño a menos de diez minutos para el final que le otorga la salvación virtual RAÚL PEÑA Sábado, 4 mayo 2019, 21:11

El Extremadura no fue brillante, no fue superior al rival y no fue el Extremadura de las últimas jornadas, pero ahora qué importa eso. Lo que ha importa es que los almendralejenses consiguieron en Tarragona una victoria tan sufrida como alegre. Y es que el Extremadura consiguió una victoria, la quinta consecutiva del conjunto azulgrana, que le otorga la salvación virtual. Al equipo de Manuel ya sólo le queda un pasito para certificar su permanencia en Segunda División, y todo gracias a un gol de Ortuño que le sirvió al delantero para desquitarse de un error anterior. Los 15 puntos consecutivos del conjunto azulgrana lo mantienen, a la espera de los partidos de los rivales, ocho puntos por encima de la salvación con cinco partidos por jugar.

El Extremadura visitaba el feudo de un equipo que se jugaba todo a una carta, con todo lo que ello conlleva. Los tarraconenses enfrentaban el partido como una final, ya que a seis jornadas del final de liga se encontraban en una situación muy delicada, con la salvación a 12 puntos y con los rivales directos sumando puntos en las últimas jornadas. Por su parte, el Extremadura llegaba al Nou Estadi en su mejor momento de la temporada. Los azulgranas acumulaban cuatro victorias consecutivas, por lo que la moral del equipo de Manuel Mosquera estaba por las nubes antes de visitar tierras catalanas.

Manuel no quería tocar lo que le estaba funcionando a la perfección y repitió el mismo 'once' inicial que sacó en las cuatro victorias consecutivas. Así, Kike Márquez jugó por dentro, ayudando a Ortuño en tareas ofensivas, con Olabe pegado a una banda.

0 Nástic Isaac Becerra; Pipa (Pol, min. 39), Djetei (Salva, min. 60), Fali, Mikel, Abraham; Thiouné, Imanol (Kanté, min. 75), Viti; Luis Suárez y Uche. 1 Extremadura Casto; Ale Díez, Pardo, Borja Granero, Bastos; Lolo González, Zarfino, Olabe (Pomares, min. 86); Kike Márquez (Fausto Tienza, min. 89), Perea (Nando, min. 68) y Ortuño. Árbitro: Iglesias Villanueva. Amonestó con amarilla a los locales Mikel (min. 17), Abraham (min. 37); y a los visitantes Pardo (min. 70) y Nando (min. 86). Gol: 0-1: Ortuño, min. 83 Incidencias: Nou Estadi de Tarragona. Partido correspondiente a la 37 jornada de liga de Segunda División. Uno 3.500 espectadores, unos 100 llegados desde Almendralejo.

El comienzo del partido para el Extremadura fue el peor de la era Manuel. Los azulgranas tenían como sello de identidad la intensidad y la agresividad con las que ha encarado los primeros minutos de juego de los partidos ante Almería, Málaga o Deportivo de la Coruña. Así, los almendralejenses comenzaron a sufrir los envites del Nástic de Tarragona, que con un Luis Suárez muy incisivo y con un Uche muy participativo crearon peligro en la meta de Casto. El portero de Pueblonuevo del Guadiana fue el mejor de los azulgranas en la primera mitad, ya que mantuvo a su equipo en el partido en todo momento.

A los 20 minutos avisó Viti en un saque de esquina, pero su remate lo atajó sin problemas Casto. Esta ocasión espoleó al Extremadura, que pocos minutos después tuvo la mejor ocasión de los primeros 45 minutos. Kike Márquez recuperó un balón cerca del balcón del área y se lo pasó a Perea, que llegaba completamente solo por la izquierda. El jugador albaceteño controló, condujo el esférico y, en el mano a mano, perdonó el primer gol del Extremadura en el partido.

Como pasó con la ocasión de los locales, esta oportunidad de Perea despertó de nuevo al Nástic de Tarragona, que tuvo su ocasión más clara en un disparo de Thiouné a la madera. Casto sólo pudo volar para ver como el cuero se estrellaba en su palo.

En el cómputo general del primer acto, el Nástic fue mejor que los de Manuel Mosquera, pero lo positivo para los visitantes fue que se marchó a los vestuarios con un empate en el marcador y sin goles en contra.

La segunda parte comenzó frenética. La primera la tuvo Ortuño completamente solo ante Isaac Becerra, pero mandó el disparo fuera incomprensiblemente. El Nástic respondió con un disparo de Abraham que sacó casi bajo palos Lolo González para mantener el empate en el marcador.

Sobre el terreno de juego se veía qué equipo buscaba con más ahínco la meta contraria: el Nástic. Los de Enrique Martín atacaban y atacaban dejando muchos espacios a la espalda de su defensa, pero el Extremadura defendió con uñas y dientes el punto que estaba cosechando en esos momentos. Pero aún quedaba lo mejor.

Cuando más apretaba el Nástic la meta de Casto, llegó el zarpazo azulgrana. Nando llegó bien por banda derecha y puso el cuero al segundo palo para Olabe. El azulgrana remató de cabeza y le cedió el esférico a Ortuño, que estaba solo en el segundo palo gracias a un magnífico desmarque de arrastre de Zarfino. El delantero azulgrana ya no falló y remachó el esférico a gol para certificar la quinta victoria consecutiva de los azulgranas. La permanencia en la Segunda División cada vez está más cerca.