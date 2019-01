El Extremadura sólo contempla la victoria Zarfino volverá a ser el ancla del equipo azulgrana en el centro del campo. :: J. M. ROMERO El cuadro azulgrana inicia el nuevo año con la obligación de ganar ante su afición y con la incorporación de Javi Álamo y la duda de Casto RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 5 enero 2019, 09:24

El Extremadura inicia un nuevo año ante su afición con la premisa de enterrar la mala racha con la que acabó 2018. El conjunto azulgrana acumula cuatro partidos sin ganar y está en puestos de descenso, por lo que la victoria ante el Alcorcón cobra más importancia si cabe. La entidad almendralejense ya ha dejado atrás un 2018 magnífico, en el que se consiguieron metas históricas, pero ahora se centra en conseguir la salvación para que este 2019 también sea para recordar.

No será fácil, ya que el conjunto de Rodri se enfrenta a uno de los equipos revelación del campeonato, un Alcorcón que comenzó la liga como un tiro, pero que lleva cuatro jornadas sin ganar, con tres derrotas y un empate que le ha hecho caer hasta el quinto puesto. Pese a la mala racha del conjunto alfarero, el técnico azulgrana no se fía de su rival, ya que es un conjunto con las ideas muy claras y definidas: «Es un equipo difícil, que no te concede nada y que tiene fuerza en el ataque. Es bastante completo», señala Rodri.

El preparador del Extremadura tiene a todos los jugadores disponibles para el choque excepto a los lesionados de larga duración, Carlos Valverde y Borja García. Así, recupera a Fausto Tienza, Olabe, Ale Díez y Diego Capel con respecto al último partido del año en Zaragoza. Además, el club almendralejense ya ha hecho oficial la incorporación de Javi Álamo, por lo que Rodri podrá tener disponible al extremo canario para el choque ante el Alcorcón.

La duda que tendrá el entrenador azulgrana hasta el último momento es la de Casto. Los problemas con el límite salarial quizá no permitan inscribir aún al portero de Pueblonuevo del Guadiana, por lo que Rodri no sabrá si puede contar con Casto hasta horas antes del partido que precisamente le enfrenatará a su último equipo que dejó para recalar en Almendralejo. Si el cancerbero extremeño no puede jugar, Louis, meta del filial, entrará en la convocatoria.

Con este panorama, el Extremadura afronta la necesidad de volver a ganar más de un mes después de su última victoria. Rodri cree que los suyos no se pueden relajar en ningún momento de lo que resta de temporada, porque el equipo puede sufrir de ser así. «La obligación siempre es ganar domingo a domingo, y más sabiendo que no eres un equipo que te puedes permitir el lujo de porque hayas ganado dos partidos, tomarte uno tranquilamente, porque después puedes estar unos cuantos sin poder sumar», señala Rodri.

El técnico tiene varias opciones para el 'once' inicial, pero sobre todo en el centro del campo. Rodri podría alinear de nuevo a Tienza, que se perdió el último choque, en detrimento de Álex Barrera, y Ale Díez volverá al lateral en sustitución de Aitor. Por lo demás, la delantera que alineó Rodri en Zaragoza -Chuli, Kike Márquez, Willy y Enric Gallego- tiene muchas papeletas de volver a partir de inicio, mientras que en la portería habrá dudas hasta el último momento.

Por su parte, el Alcorcón de Cristóbal Parralo, que ya sabe lo que es ganarle al Extremadura está temporada tras veces en Copa del Rey al cuadro azulgrana, llega con la baja de Laure, que se retiró lesionado del partido ante el Numancia, pero con la incorporación del delantero Fran Sandaza, que ha sido el único fichaje alfarero hasta el momento en el mercado invernal.

El cuadro madrileño quiere desterrar la mala racha de resultado y volver a optar a meterse en los puestos más altos de la clasificación. El equipo amarillo sólo ha conseguido tres tantos en los últimos cuatro partidos, situación que le ha lastrado en la búsqueda de una victoria que alejase los fantasmas de la crisis.