SEGUNDA El Extremadura sigue con su progresión RAÚL PEÑA Martes, 16 abril 2019, 08:49

El Extremadura aún saborea su gran victoria del pasado sábado en Málaga. El cuadro azulgrana consiguió batir a un rival que posee una plantilla confeccionada para ascender a Primera División. El Estadio de La Rosaleda fue testigo de una buena actuación coral del conjunto almendralejense, que con los tres puntos en la Costa del Sol continúa su progresión desde que Manuel Mosquera aterrizó en el banquillo.

Desde la llegada de Manuel, la mejoría defensiva ha sido notable. Los azulgranas no han recibido más de un gol en un partido desde que el gallego dirige al equipo. Desde esa base, el conjunto de la capital de Tierra de Barros ha ido mejorando hasta conseguir estas dos victorias consecutivas que han llenado de fe el vestuario.

Pese a la histórcia victoria en Málaga, el Extremadura sigue en puestos de descenso, ya que el Lugo consiguió una incontestable victoria en Córdoba que hace que el conjunto lucense aventaje todavía al Extremadura en un punto. Eso sí, Nástic de Tarragona y Córdoba ya han quedado descolgados, mientras que el Extremadura luchará por evitar la salvación con Lugo, Zaragoza, Tenerife, Numancia y Rayo Majadahonda, aunque ahora es el Lugo el rival más directo.

«Cuando digo la alineación no digo que estos son los titulares, sino que digo 'estos empiezan hoy', me gusta más eso»

«Creo que nuestros jugadores, nuestra gente, saben que podemos ganar en cualquier sitio»

«Quiero darle las gracias a mis jugadores y a la afición, porque somos un todo»

Escalada grupal

El Extremadura sigue en descenso, pero va hacia arriba. Manuel ha conseguido que todos los jugadores se sientan partícipes de las victorias y ha demostrado que todos cuentan para él. Bastos o Lolo González son dos claros ejemplos de que van a jugar los que mejor estén en cada momento de la temporada. «Cuando digo la alineación no digo que estos son los titulares, sino que digo 'estos empiezan hoy', me gusta más eso, porque todos se reconocen y dicen 'bueno, hoy no empiezo, pero después voy a ser el mejor si puedo'. Los cambios no solo hacen que el equipo fuese mejor, sino que han evolucionado al equipo y me parece importantísimo», admite Manuel, que ha conseguido exprimir a la plantilla azulgrana hasta hacerla competitiva en cualquier estadio de Segunda División.

Pero Manuel no solo integra a sus jugadores en la victoria, sino que también hace partícipe de los éxitos a la afición. En La Rosaleda unos 600 azulgranas disfrutaron con los goles de Lolo González y de Pardo, y de la victoria de su equipo, y por eso Manuel explica que con la unión de los jugadores y de la plantilla, el Extremadura se va a hacer más fuerte: «Quiero darle las gracias a mis jugadores y a la afición, porque somos un todo».

Además, los tres puntos ante el Málaga han supuesto la victoria con más prestigio de toda la temporada. El Extremadura ya le había conseguido ganar a grandes equipos, como el propio Málaga en la primera vuelta y al Cádiz en el Francisco de la Hera, pero no había conseguido los tres puntos en ningún estadio de los equipos de arriba. Pero eso ya ha cambiado, ya que consiguió doblegar al Málaga.

Estos tres puntos hacen que los jugadores se quiten un peso de encima y ganen en confianza. El partido de La Rosaleda demuestra que el Extremadura puede luchar de tú a tú con cualquier rival de la categoría, y así lo admite el propio técnico azulgrana. «Esta victoria sirve para todo. Creo que nuestros jugadores, nuestra gente, saben que podemos ganar en cualquier sitio. Está demostrado», sentencia Manuel Mosquera.

Este domingo el Extremadura vuelve a viajar a uno de los estadios míticos del fútbol español. En esta ocasión, Riazor será testigo de la progresión azulgrana, que vivirá un nuevo capítulo en tierras gallegas.