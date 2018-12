SEGUNDA El Extremadura sigue con su crecimiento Roberto Olabe es uno de los seis apercibidos de sanción en el Extremadura. :: Alberto Lorite Los almendralejenses sumaron su cuarto partido consecutivo sin perder y el segundo del año sin recibir un gol RAÚL PEÑA Martes, 11 diciembre 2018, 08:05

La mejoría del Extremadura sobre el terreno de juego en este último mes de competición se ha traducido en puntos en la clasificación. El aumento de las prestaciones defensivas ha permitido que el equipo entrenado por Rodri haya estado las últimas tres jornadas fuera del descenso, lo que ha propiciado que la positividad y la ilusión perdidas a principio de campaña hayan llegado de nuevo tanto al vestuario como a la grada del Francisco de la Hera.

Y esta mejora no es fruto de la casualidad. La llegada de Rodri al banquillo ha hecho que el equipo sea más fuerte defensivamente sin perder en ataque. La plantilla coincide en que el técnico catalán le ha imprimido más orden táctico al equipo, y eso se nota en defensa. Los centrales y los laterales ya no sufren tanto, y ahora el Extremadura se comporta como un bloque. Es más, hasta la jornada 15 el Extremadura no había dejado su puerta a cero, pero ahora en las últimas tres jornadas no ha encajado gol en dos de ellas, y la otra fue el empate a uno de Almería.

Ahora el Extremadura encara dos semanas claves de aquí hasta el descanso invernal, ya que se enfrenta a dos equipos que están en descenso. El próximo partido ante el Nástic de Tarragona en el Francisco de la Hera puede ser determinante para el colista, que visita Almendralejo sumido en una crisis deportiva importante. Además, el Extremadura cerrará el año en uno de los estadios, a priori, más complicados de Segunda, La Romareda, pero en el cual el Zaragoza sólo ha conseguido una victoria en una temporada para olvidar de los aragoneses. El Extremadura quiere llegar invicto con Rodri al final de año y a partir de ahí cuadrar las altas y las bajas en el mercado de fichajes para componer un equipo competitivo para la segunda vuelta.

El club azulgrana canjea entradas por juguetes nuevos El Extremadura lanzó ayer una campaña solidaria para recoger juguetes nuevos o en buen estado a cambio de una entrada de Fondo para el partido del próximo domingo en el Francisco de la Hera y los juguetes serán repartidos por la Plataforma de Asociaciones Solidarias de Almendralejo. El club azulgrana no quiere que «ningún niño se quede sin juguete» estas Navidades, según explica el Extremadura en una nota de prensa, por lo que la campaña se puso en marcha ayer y continuará hasta el mismo día del partido bajo el lema 'Un juguete. Un llenazo. Miles de sonrisas'. El club almendralejense también informa de que los puntos de recogida de los juguetes estarán ubicados en las taquillas del Francisco de la Hera, en la tienda oficial del Extremadura UD -en la calle Suárez Bárcena-, y en las sedes del Extremadura Femenino y de la cantera azulgrana, ubicadas en el Polideportivo Tomás de la Hera.

Eso sí, para mantener al equipo invicto desde que llegó Rodri los jugadores tuvieron que dar el máximo en el partido ante el Tenerife. El cuadro insular tuvo contra las cuerdas en la segunda parte al Extremadura, pero cuando más sufrían los azulgranas apareció la figura de Álvaro Fernández para mantener la puerta a cero con buenas intervenciones. «El Tenerife nos ha apretado mucho en la segunda parte y nosotros hemos tenido que aguantar todo ese aluvión de ataques. En la primera parte creo que la situación ha estado más dividida y nosotros hemos podido hacer algún gol. En la segunda ellos han mostrado todo su potencial y han sido muy valientes», explicó Rodri tras el choque en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. El entrenador azulgrana también admitió que el punto cosechado en las Islas Canarias era muy positivo para su equipo, lo que refuerza el trabajo diario.

Seis apercibidos

Por otro lado, con uno de los problemas que va a tener que lidiar Rodri en estos dos partidos que quedan de año será con los jugadores apercibidos por parte del Extremadura. Hasta seis futbolistas azulgranas -cinco de ellos muy importantes para el cuadro almendralejense en lo que llevamos de temporada- no jugarán el siguiente partido si ven una tarjeta amarilla. Así, Fausto Tienza, Roberto Olabe, Álex Díez, Djaló, Chuli y Enric Gallego no jugarán la siguiente jornada si ven una cartulina amarilla ante el Nástic de Tarragona. Tanto Olabe como Enric Gallego vieron su cuarta cartulina en Tenerife y se suman a la larga lista de apercibidos que tiene el Extremadura para el choque del domingo. Por lo tanto, el Extremadura tendrá que tener en cuenta esta situación para la última jornada del año, pues de perder a varios futbolistas clave visitaría Zaragoza en cuadro.