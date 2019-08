SEGUNDA Extremadura y Sevilla se unen en homenaje a Reyes Minuto de silencio en homenaje a Reyes ante el Lugo. :: J. M. Romero El club azulgrana recibe en el Francisco de la Hera a un Primera en el último partido de preparación antes del inicio de liga RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 10 agosto 2019, 10:11

José Antonio Reyes, el futbolista fallecido el pasado mes de junio en un accidente de tráfico, recibirá un cálido homenaje en el Francisco de la Hera en el encuentro entre su primer y su último equipo como futbolista. La figura del utrerano es clave en la historia del Sevilla, por eso cuando el Extremadura le ofreció al club sevillano la posibilidad de hacer un homenaje, este no dudó.

Antes, durante y después del partido, que se dispuatará a partir de las 21.00 horas, se rendirá homenaje al exfutbolista azulgrana, que la pasada temporada estaba en las filas del Extremadura cuando se produjo el trágico accidente que acabó con su vida. La recaudación del encuentro se entregará a la familia del jugador, que antes del choque tendrá un homenaje frente a la puerta 19 del Francisco de la Hera, dedicada al jugador.

Además, el Extremadura le entregará una placa a la familia en recuerdo de Reyes y otra al Sevilla, además del riguroso minuto de silencio en recuerdo del extremo.

En lo meramente deportivo este choque supone la última prueba de la pretemporada para Manuel Mosquera. Ante un rival durísimo como el Sevilla, que se presenta en Almendralejo con sus estrellas, el técnico azulgrana hará las últimas pruebas antes del primer partido de liga del próximo sábado en Lugo.

El 'once' inicial que saque el entrenador gallego será indicativo de lo que quiere hacer en el Anxo Carro. Ya no hay más pruebas, sino que viene lo importante, y el Sevilla va a ser el encargado de medir en qué situación está el Extremadura. Por lo tanto, habrá escasa presencia de futbolistas menos habituales y de jugadores del filial para que los titulares del próximo sábado puedan tener más minutos de juego y llegar a Lugo con las pilas cargadas.

Entre los futbolistas que mañana disputen el encuentro estará el delantero Álex López, que llegó hace unos días a la disciplina azulgrana y que podría contar con sus primeros minutos. Ya estuvo en la grada en el Cerro del Espino en el choque que disputó el Extremadura ante el Atlético B que se saldó con la victoria visitante por 1-3.

Quien seguro no se vestirá de corto será el australiano Stamboulidis, cuya incorporación se anunció el jueves y que aún no se ha entrenado a las órdenes de Manuel. Estará en el Francisco de la Hera siguiendo a sus compañeros, pero aún no debutará con el equipo.