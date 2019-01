El Extremadura se regala un partidazo

El Extremadura se regaló por Reyes una victoria tremenda, de las que hacen afición, de las que no dejan dudas y de las que insuflan positividad a todo el plantel. La victoria, pese a que fue holgada, no fue fácil. El Extremadura trabajó mucho para conseguirla, y es que el Alcorcón tuvo durante muchos minutos el control del juego, pero el primer tanto y la expulsión de Toribio allanaron el camino para los almendralejenses.

Tras el descanso, el Alcorcón tomó muchos riesgos, y lo pagó caro. La defensa de tres de Cristóbal Parralo hizo aguas en la primera ocasión en contra y a partir de ahí el equipo visitante se vino abajo y sucumbió al ataque local.

Con esta victoria el Extremadura sale momentáneamente del descenso y se acerca a esa cifra de 52 puntos que aseguran la salvación. Con 20 puntos en el casillero, el club azulgrana adelanta al Rayo Majadahonda en la tabla y se refuerza mentalmente para las próximas semanas.

3 Extremdura Álvaro Fernández; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Pomares; Fausto (Álex Barrera, min. 66), Zarfino, Olabe, Kike Márquez (Diego Capel, min. 81); Chuli (Willy, min. 74) y Enric Gallego. 0 Alcorcón Dani Jiménez; Felipe, Burgos, David Fernández (Dorca, min. 46), Bellvís; Eddy Silvestre, Toribio, Sangalli, Nono (Álvaro Peña, min. 54); Casadesús (Elgezabal, min. 66) y Juan Muñoz. GOLes: 0-1: Kike Márquez, min. 32. 2-0: Zarfino, min. 47. 3-0: Enric Gallego, min. 65. ÁRBITRO: Sagués Oscoz. Expulsó al visitante Toribio por doble amarilla en el minuto 44. Amonestó a los locales Enric Gallego y Pomares; y a los visitantes Dorca y Eddy Silvestre. ÁRBITRO: Estadio Francisco de la Hera. Unos 8.900 espectadores.

Pese a que en los primeros 15 minutos el balón y el control del juego eran azulgranas. Cristóbal Parralo alineó a dos delanteros para intentar crear superioridades por dentro con la verticalidad de Sangalli y Nono por bandas. Pese a ello, el primer cuarto de hora el equipo alfarero esperó en su propia zona del campo para intentar campear el domino azulgrana. Aunque el balón fue local, no hubo ninguna ocasión clara para los de Rodri.

Y entonces el Alcorcón creció, el partido se igualó y llegaron las ocasiones visitantes. El primero en avisar fue Eddy Silvestre en un saque de esquina con un remate de cabeza, después Nono aprovechó un error de Álex Díez para crear una nueva ocasión para los visitantes, pero su disparo se fue desviado y, por último, Casadesús volvió a probar a Álvaro Fernández con un disparo desde dentro del área, pero paró el cancerbero azulgrana.

00:20 Vídeo. Kike Márquez abrió el marcador:: / LALIGA 123

Pasó el susto para los azulgranas, se igualaron las fuerzas y el partido ganó en emoción. El Alcorcón adelantó líneas poco a poco y eso le sirvió al Extremadura para marcar un auténtico golazo a la media hora de juego.

Fausto Tienza, jugador excelso vestido de centrocampista obrero le mandó un exquisito pase con el exterior a Enric Gallego que superó a David Fernández. El delantero catalán del Extremadura controló, condujo a la perfección y se vistió de Kike Márquez para mandarle un pase filtrado a un compañero. Ahí apareció Kike Márquez, que se vistió de Enric Gallego para meter la puntera y superar a Dani Jiménez. El gol llegó en los mejores momentos del Alcorcón, y eso no le sentó nada bien al conjunto visitante. No reaccionó el equipo alfarero y, poco después, antes del descanso, se le iba a poner más cuesta arriba aún. Toribio, que ya tenía amarilla, arrolló a Álex Díez, que se había incorporado al ataque. El colegiado, que estuvo magnífico en la primera mitad, expulsó al centrocampista del Alcorcón.

Y más difícil se le puso al Alcorcón. El Francisco de la Hera se vino arriba y la felicidad inundó el coliseo azulgrana. Chuli recibió en banda, completamente solo, ya que el Alcorcón defendía con tres centrales y sin laterales. El onubense centró al corazón del área y ahí llegó Zarfino para marcar el segundo tanto azulgrana. El uruguayo es todo entrega, es el ancla defensiva, es un jugador vital para el Extremadura. De nuevo, y ya no es noticia, el mediocentro se convirtió en un futbolista omnipresente en la sala de máquinas del conjunto almendralejense.

00:14 Vídeo. Zarfino marcó el 2-0:: / LALIGA 123

De nuevo Enric

Tras el segundo tanto, el Extremadura se vino arriba y tuvo un carrusel de ocasiones claras para cerrar el encuentro. No lo hizo, pero el Alcorcón, con uno menos, tampoco le creaba excesivo peligro a la meta de Álvaro Fernández.

Y si la fiesta sabía a poco, llegó uno de los protagonistas de la temporada. Enric Gallego no quería faltar a su cita con el gol, y no lo hizo. Recibió un pase en profundidad de Chuli –que dio dos asistencias– y, en su hábitat natural, no falló. Se plantó ante Dani Jiménez y le batió por bajo con una facilidad pasmosa. El delantero se besó el escudo y se dio varios golpes de pecho mientras miraba a las cuatro gradas del campo. Si el ariete catalán finalmente se marcha, esta fue su despedida.

Tras el tercer gol el Alcorcón entregó la cuchara y Cristóbal Parralo lo demostró con el tercer cambio de su equipo. Entró Elgezabal y se colocó junto a Burgos en el centro de la defensa y se esfumó la línea de tres. El Alcorcón comprendió que no le podía hacer daño al Extremadura y se guardó más en defensa que lo que arriesgó en ataque.

El Extremadura, que ya tenía la victoria en el bolsillo, fue consciente de que no tenía que arriesgar en exceso y así evitar lesiones o tarjetas innecesarias.

Esta victoria refuerza a los azulgranas, que la próxima semana cerrará la primera vuelta ante el Lugo en el Anxo Carro. Como está la liga, este partido va a ser ante un rival directo por eludir el descenso. Allí el conjunto azulgrana buscará la segunda victoria consecutiva, tal y como sucedió tras la llegada de Rodri al banquillo del Francisco de la Hera.

Y ese partido lo afrontará sin bajas tras este encuentro, exceptuando los lesionados de larga duración, y con la incógnita de si estará Enric Gallego en el equipo.

Rodri | Técnico del Extremadura «Nos va a venir muy bien para la moral»

Rodri llegó feliz y satisfecho con el trabajo de su equipo en el choque ante el Alcorcón. El conjunto azulgrana supo en cada momento qué hacer. Supo arriesgar, supo sufrir y supo dormir el partido cuando fue necesario. «Hemos sido muy inteligentes», señaló Rodri.

Además, la alegría fue doble, ya que el conjunto azulgrana volvió a ganar ante su público y le devolvió el apoyo recibido. «Le hemos dado una alegría a nuestra afición como regalo de Reyes».

Rodri sobre todo destacó la inteligencia de sus jugadores en cada tramo del partido. Tras el segundo tanto se replegó para buscar el tercero a las contras, y le salió bien: «La segunda parte no teníamos que arriesgar más, y lo importante era tener el partido controlado con posesiones largas y en ese sentido el equipo está madurando mucho».

El Extremadura supo jugar con la superioridad numérica en la segunda mitad y eso le dio alas al equipo azulgrana y le permitió buscar con más tranquilidad el tercer gol, que llegó en las botas de Enric Gallego. Rodri dijo en sala de prensa que el delantero sólo piensa en azulgrana y que lo que tenga que llegar llegará con el tiempo, por lo que no se para a pensar en el futuro.

Por último, Rodri señaló que esta victoria aúpa a los suyos anímicamente. El triunfo era necesario tras las dos derrotas consecutivas, y el equipo no falló ante un rival fortísimo como el Alcorcón. Además, el equipo volvió a ganar en casa y dejó por segunda vez esta temporada la puerta a cero: «Nos va a venir muy bien para la moral. Hay que ganar en todos los campos, pero donde podemos ser más fuertes es con nuestra afición», sentenció el técnico del Extremadura.

Por último, Rodri explicó que esta victoria refuerza el trabajo del plantel y le da moral para visitar en una semana al Lugo en tierras gallegas. «Para ellos, los jugadores, es un gran refuerzo y es la línea a seguir», apostilló Rodri.