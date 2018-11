SEGUNDA El Extremadura, a quitarse las penas Renella vuelve a la convocatoria tras superar su lesión. :: J. M. Romero Los azulgranas reciben al Osasuna en Almendralejo con la derrota ante el Córdoba todavía coleando en el equipo de Juan Sabas RAÚL PEÑA Sábado, 10 noviembre 2018, 10:36

La derrota ante el Córdoba todavía duele en el Extremadura. El descalabro de los últimos minutos en el Nuevo Arcángel ha bajado los ánimos en el conjunto azulgrana, pero el fútbol siempre da segundas oportunidades. Y terceras. Y cuartas.

Por eso el Extremadura tiene ante Osasuna una nueva ocasión de redimirse ante su afición de la derrota en tierras andaluzas. El equipo almendralejense recibe al conjunto navarro con la mente puesta en conseguir la victoria. De conseguir los tres puntos, lograrán quitarse un poco las penas que dejó en el seno del club de la capital de Tierra de Barros la derrota en el Nuevo Arcángel.

Los jugadores y el cuerpo técnico son los primeros que saben que no han hecho las cosas bien hasta ahora. El juego del equipo ha sufrido muchos altibajos y los resultados no son buenos. El Extremadura está hundido en la tabla, empatado a puntos con el colista, y con la necesidad de sumar de tres en tres para salir del pozo en el que está inmerso. Por eso, Juan Sabas, entrenador azulgrana, ha dado el primer paso y ha reconocido que a su equipo le queda mucho por mejorar aún, pero se trabaja mejor con una victoria: «Somos conscientes de que no hemos hecho las cosas bien, y de ahí la clasificación, pero ganando partidos se solucionan los problemas», sentencia Sabas.

El entrenador del Extremadura tendrá de nuevo bajas para el choque ante Osasuna, aunque ha vaciado la enfermería -excepto Borja García, lesionado de larga duración-. Pese a que están todos con el alta médica, Sabas tendrá la duda de Diego Capel -aunque puede entrar en la convocatoria-. Otro de los posibles descartes es Álex Barrera, que apenas se ha entrenado esta semana por problemas personales. Quien no estará seguro es Carlos Pomares, que cumplirá un partido de sanción por su expulsión en Córdoba.

Lo positivo es que el técnico madrileño del Extremadura recupera a Balbi y Renella, que estaban lesionados, y a Carlos Valverde, que cumplió ante el Córdoba un partido de sanción por acumulación de amarillas. Con todo esto, Juan Sabas destaca y reitera que su equipo necesita mejorar en acciones puntuales del juego para llevarse más victorias. «Nosotros hacemos muchas cosas muy bien y, de repente, hacemos muchas cosas muy mal que tenemos que mejorar».

Y la próxima oportunidad está ante el Osasuna en un Francisco de la Hera que volverá a animar como siempre, sea cual sea la situación del equipo, pero que está dolido por la imagen dada en Córdoba.

En la cuerda floja

El que puede vivir una final ante Osasuna es Juan Sabas. Según La Voz de Asturias, el Extremadura ha iniciado conversaciones con Paco Herrera, entrenador experimentado en Segunda División, para ocupar el puesto de Sabas si el club almendralejense opta por prescindir de los servicios del técnico madrileño.

El propio Sabas no es ajeno a esta situación, aunque admite que no le gusta vivir un partido tan importante sabiendo que puede ser destituido. «No es agradable trabajar así ni afrontar un partido en esas circunstancias, pero yo me dedico a entrenar y a hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí, todo el mundo es libre de criticarme, de opinar, y yo ahí no me puedo meter. ¿Que me moleste? Creo que no es relevante ni importante, lo importante es ganar a Osasuna».

Además, el propio Sabas también explica que el Extremadura está «siempre por encima de los sentimientos y de las personas», por lo que prefiere centrarse en preparar el choque ante Osasuna y conseguir una victoria que sería importantísima para los azulgranas.

Por otro lado, el Osasuna de Jagoba Arrasate llega a Almendralejo en novena posición, a cuatro puntos del playoff de ascenso a Primera y con las bajas de Xisco, por sanción; Íñigo Pérez y Sergio Herrera, por lesión; y Miguel Flaño e Imanol García, por decisión técnica, para intentar buscar la primera victoria del curso como visitante. Eso sí, Arrasate recupera a Oier, uno de los jugadores más importantes en este Osasuna.