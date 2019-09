El Extremadura no quiere quedarse atrás Arriba, Rocha pugna por el esférico con Okazaki en el encuentro ante el Huesca. Abajo, la visita del técnico y algunos jugadores del Extremadura a la asociación Includes Almendralejo. :: j. m. romero / fexf Los azulgranas necesitan ya su primera victoria de la temporada para no hundirse en la tabla a las primeras de cambio RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 28 septiembre 2019, 10:32

El Extremadura no se quiere quedar de nuevo con la miel en los labios, con la victoria tan cerca, con unas buenas sensaciones que se transformen en puntos. El cuadro de Almendralejo busca ganar, no desengancharse tan pronto de la zona media de la tabla y darle por fin una alegría a su afición. El conjunto azulgrana es uno de los dos equipos de la liga que aún no conoce lo que es celebrar una victoria y, tras siete jornadas, ya toca.

Las sensaciones de los partidos anteriores son buenas. El Extremadura hace muchas cosas bien sobre el terreno de juego, pero su actuación en ambas áreas está privando al equipo de Manuel Mosquera de esos primeros tres puntos. Pese a ser penúltimos en la clasificación, los almendralejenses tienen a cinco equipos que reciben más goles en liga y a otros cuatro que han recibido los mismos. En el plano defensivo el conjunto azulgrana sólo se ha quedado con su portería a cero en dos partidos, lo que dificulta muchísimo los partidos.

Además, en el plano ofensivo el Extremadura también es uno de los peores, pues sólo lleva cuatro goles marcados en estos primeros siete partidos. Por eso, el cuadro de Manuel Mosquera busca despejar todas las dudas en Alcorcón, donde ya la temporada pasada consiguió una victoria que supuso un gran paso hacia la salvación.

Manuel ha hecho cambios en la lista de convocados con respecto al partido ante el Huesca. Cristian y Mujica se han quedado fuera de la convocatoria para el partido en el Estadio de Santo Domingo y han entrado en su lugar Sergio Gil y Willy. Eso sí, el 'once' inicial de Manuel Mosquera cambiará muy poco con respecto al partido ante el Huesca, ya que la defensa está asentada en los últimos partidos, Rocha ha encontrado su hueco junto a Zarfino en el centro del campo y la delantera está sumando muchos minutos junta.

Pese a que el Extremadura no ha conseguido ganar en sus primeros siete partidos de liga, Manuel Mosquera no cree que su equipo esté atravesando una crisis, ni mucho menos. El entrenador azulgrana cree que el juego del equipo está siendo bueno, pero que falta la guinda del pastel, que no es nada menos que la primera victoria. Además, el técnico gallego es consciente de que, si tarda en llegar esa victoria, en el vestuario puede aparecer la ansiedad por conseguirla lo antes posible, lo que es contraproducente. «La situación para mí no es de una crisis galopante ni mucho menos. Lo que pasa, y que no voy a negar, es que estas situaciones crean una ansiedad por conseguir la victoria», sentencia Manuel.

Por su parte, el Alcorcón ha comenzado la temporada muy bien. El cuadro madrileño marcha séptimo con 11 puntos, y llega al partido tras estar tres jornadas sin perder. Los de Fran Fernández sólo han ganado un partido en casa esta temporada, pero fuera de casa están elevando sus prestaciones, por lo que el Extremadura debe aprovechar esta situación. Eso sí, el último partido como local del cuadro alfarero se saldó con una victoria contundente ante el Cádiz.

El exazulgrana Carlos Pomares, que está siendo titular indiscutible en el lateral izquierdo del Alcorcón, no estará ante sus excompañeros, ya que vio la quinta amarilla ante el Mirandés y cumplirá un partido de sanción, por lo que Bellvís ocupará su lugar en el lateral izquierdo.