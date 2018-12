El Extremadura quiere alargar su racha La plantilla del Extremadura celebra un tanto anotado esta temporada en el Francisco de la Hera. :: j. m. romero El conjunto azulgrana visita Tenerife con la intención de continuar con sus buenos resultados y seguir fuera del descenso RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 7 diciembre 2018, 09:12

El Extremadura tiene ante el Tenerife un nuevo partido para seguir con la buena racha de resultados desde la llegada de Rodri al banquillo. Las dos victorias y el empate de las últimas tres jornadas han sacado a los de Almendralejo de la zona de descenso, pero ahora tiene un nuevo envite y, obviamente, no será fácil.

El Extremadura visita a uno de sus rivales directos por eludir el descenso. El Tenerife está dos puestos por debajo de los azulgranas, pero tiene los mismos puntos que el equipo de la capital de Tierra de Barros. Eso sí, el Extremadura tiene una ventaja sobre el equipo canario, y es que el entrenador que mejor conoce al conjunto canario, aparte de su propio cuerpo técnico, es Rodri.

El preparador catalán ha sido hasta hace un mes el ayudante de José Luis Oltra en el Tenerife y es por ello que sabe muy bien cómo funciona el conjunto canario. Esto es un punto a favor, pero no lo es todo. Para sacar algo positivo de las Islas Canarias, el Extremadura tiene que hacer un partido muy completo, como los anteriores con Rodri en el banquillo, y muy serio desde el minuto uno. «Para ganar vamos a tener que hacer muy buen partido, muy inteligente y un encuentro un poco distinto al que hicimos en Almería», señala Rodri.

El entrenador del Extremadura no podrá contar con varios futbolistas para el choque en Tenerife. Así, Balbi, Billy Arce, Borja García, Djaló y Diego Capel no han entrado en la lista de convocados para el partido del Heliodoro Rodríguez López. Las bajas son las mismas de la pasada semana ante el Almería con la excepción de Diego Capel, que se queda fuera. Esta salida de la convocatoria le ha dado la oportunidad de volver a una lista a Álex Barrera, que no disputa un partido con el Extremadura desde que se lesionase en septiembre ante Las Palmas en el Francisco de la Hera.

Pocos cambios

Así, en cuanto al 'once' inicial se refiere, Rodri podría volver a introducir cambios con respecto a la anterior jornada. Olabe podría volver al centro del campo, aunque el buen partido de Zarfino y Fausto Tienza en Almería le complica su participación de inicio ante el Tenerife. Por lo demás, Borja Granero o Íñigo López será el compañero de Pardo en el centro de la zaga, mientras que en el ataque se mantendrán los mismos jugadores que le han dado tan buenos resultados a Rodri en sus anteriores partidos. Eso sí, el técnico azulgrana alaba la disponibilidad de todos sus jugadores para intentar entrar en el 'once' inicial. «Todo el mundo está haciendo un esfuerzo por querer jugar, y yo tengo que ser justo y tengo que ver en cada partido a aquellos futbolistas que estén en buena forma, pero que también puedan dar un mayor rendimiento», admite Rodri.

Por su parte, el Tenerife también tiene varias bajas para el partido ante el Extremadura, aunque recupera a otros futbolistas. El entrenador del cuadro tinerfeño, José Luis Oltra, no podrá contar por sanción con Bryan Acosta y Jorge Sáenz, mientras que se perderá el choque por lesión el lateral Luis Pérez. Pero no todo son malas noticias para José Luis Oltra, ya que recupera para el partido ante el Extremadura a Nano y al portero suplente Ángel Galván.

El Tenerife llega al partido en una mala racha de resultados, ya que solo ha conseguido ganar uno de los últimos cinco partidos que ha disputado en liga. Además, los canarios son el sexto equipo que más goles recibe en Segunda División y ahora se enfrentan a uno de los conjuntos más goleadores.

Los de José Luis Oltra han jugado siete partidos en casa en liga esta temporada. De esos siete encuentros han ganado tres, han empatado otros tres y han perdido uno. Con estos resultados, el Tenerife es ahora mismo el decimoquinto mejor equipo en casa.

Y con todo este panorama alrededor del Tenerife se presenta el Extremadura en las Islas Canarias con la intención de seguir con su buena racha de resultados desde la llegada de Rodri al banquillo azulgrana. El equipo viajó en avión desde Sevilla y ayer completó una sesión de entrenamiento en las instalaciones del Tenerife para preparar a conciencia este importante partido para el equipo de la capital de Tierra de Barros ante un rival por eludir el descenso que está empatado a puntos.