El Extremadura no podrá volver a usar el 'Solo para valientes' Afición azulgrana en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El Córdoba utilizó este lema la temporada pasada con la llegada de Oliver al conjunto andaluz y lo ha patentado oficialmente RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 15 mayo 2019, 08:12

El lema 'Solo para valientes' se repetía una y otra vez a través de la megafonía del Francisco de la Hera, en un anuncio que apelaba a la fe y a la ilusión de la afición del Extremadura, hace ahora dos temporadas, cuando el conjunto de la capital de Tierra de Barros luchaba por mantener, de manera milagrosa, la categoría en Segunda División B. Ahora, un par de años después, el Córdoba CF le ha notificado al Extremadura que no podrá volver a utilizar dicho lema, ya que el conjunto andaluz lo ha registrado como suyo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El 'Solo para valientes' llegó en enero de 2017 al club azulgrana y se repitió como un mantra durante varios meses. Los encargados de marketing del club situaron este lema en el centro de una campaña de captación de socios para intentar la salvación del Extremadura. El equipo de Luis Oliver había desembarcado en Almendralejo y fue el que potenció dicho lema.

La temporada pasada Luis Oliver cambió de aires y se marchó a Córdoba con su equipo para hacerse con las riendas del equipo andaluz y, para sorpresa de todos los aficionados al fútbol en Almendralejo, su equipo de marketing utilizó el mismo lema, ese 'Solo para valientes', para captar socios en el conjunto blanquiverde.

El Extremadura fue el primero en usar el eslogan, que llenó el Francisco de la Hera. El 'Solo para valientes' se podía leer en las publicaciones del club, en los tifos del estadio y por megafonía, pero a partir de ahora el lema ya no se verá más en el coliseo azulgrana, ya que el Extremadura no puede usarlo. El Córdoba no ha denunciado a la entidad almendralejense, pero sí le ha comunicado que no podrá volver a usar un eslogan que había calado en la afición azulgrana.

Así, el Córdoba se ha adelantado y ha registrado el 'Solo para valientes' en la OEPM. Según el expediente, el Córdoba Club de Fútbol SAD tiene la concesión en vigor con una fecha de situación del 9 de abril de 2019.

Vuelta al trabajo

Al margen de esta situación, el Extremadura volvió ayer al trabajo en la Ciudad Deportiva de Almendralejo con la mente puesta en el partido del próximo sábado, a las 16.00 horas, en el Estadio de Santo Domingo ante el Alcorcón. El partido en tierras madrileñas es muy importante para el Extremadura, ya que el conjunto de Manuel Mosquera lucha por olvidar su última derrota, ante el Zaragoza en el Francisco de la Hera, con una victoria ante el Alcorcón.

El entrenador del Extremadura podrá contar con todos sus jugadores, si una lesión o unas molestias no lo impiden, para el partido ante el Alcorcón. Los azulgranas quieren pasar página, pero sin dejar a un lado la abultada derrota ante el Zaragoza. Manuel cree que su equipo debe aprender del tropiezo y, desde ya, trabajar para volver a la senda de la victoria para acercarse un poco más a la salvación.