El Extremadura, sin ofertas aún por Enric Gallego

El presidente azulgrana, Manuel Franganillo, admite que hay interés de equipos de Primera y Segunda, pero asegura que no han recibido propuestas por el ariete

Los cuatro goles en Reus, sumados a su gran temporada, pusieron en el centro de todas las miradas a Enric Gallego. Muchos clubes, algunos de la máxima categoría nacional, se interesaron por el delantero catalán del Extremadura, por lo que parecía que su salida del conjunto almendralejense iba a ser inminente; pero la realidad, de momento, es distinta.

El mercado invernal de fichajes ya está en marcha, pero el club azulgrana aún no ha recibido ninguna oferta formal por Enric Gallego. El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, admite, en declaraciones a este diario, que sí ha habido interés de varios clubes por el delantero azulgrana, pero que no ha habido ninguna oferta. Y todo esto a raíz de una publicación del portal web 'Sportaragón' que explicaba la negativa del Extremadura a una oferta del Huesca por Enric Gallego.

«Nosotros no tenemos constancia de nada, el club no ha recibido ninguna oferta por nadie. Está llamando muchísima gente de equipos de Primera División y de Segunda punteros para interesarse por la situación, pero no se ha recibido ninguna oferta en concreto», admite Manuel Franganillo.

La entidad almendralejense desea que el pichichi de la categoría de plata pueda quedarse en Almendralejo, siempre y cuando no llegue una oferta importante que sea beneficiosa tanto para el jugador como para el club. Así, los días pasan y el crono sigue corriendo a favor del Extremadura, que continúa contando con uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría.

Y así lo admite Manuel Franganillo, que espera que Enric pueda estar, al menos, hasta el verano, y a partir de ahí barajar las opciones que hay en el mercado de fichajes tanto para el club como para el jugador: «La intención del club es quedarnos está temporada con Enric Gallego aquí».

Y mientras se resuelven todas las dudas con Enric Gallego, el club azulgrana tiene aún varios frentes abiertos en este mercado de fichajes. Con la baja de larga duración de Carlos Valverde, el club azulgrana tuvo un margen con el límite salarial para poder hacer la primera incorporación de la temporada, la de Javi Álamo. El extremo canario será presentado mañana en el Francisco de la Hera como nuevo jugador azulgrana, y podría entrar en su primera convocatoria para el partido del domingo en Lugo. Mientras tanto, el club sigue trabajando para poder tener más límite salarial y hacer incorporaciones en el plantel.

El próximo en ser inscrito podría ser Casto. El portero de Pueblonuevo del Guadiana aún no tiene ficha, pero para el equipo azulgrana es necesario. La salida de Manu García en forma de cesión a la Ponferradina ha dejado al club almendralejense con solo un portero del primer equipo, por lo que ahora se trabaja para inscribir al cancerbero extremeño antes del choque ante el Lugo.

Vuelta al trabajo

Por otro lado, el equipo de Rodri volvió ayer al trabajo tras disfrutar de un día de descanso tras la victoria del pasado sábado ante el Alcorcón en el Francisco de la Hera. Y lo hizo en una doble sesión, por la mañana y por la tarde, para preparar el partido del próximo domingo en tierras gallegas ante el Lugo.

Un Lugo que llega al choque con cuatro bajas importantes por sanción, ya que Seoane, Kravets, Juan Carlos y Dongou no estarán ante el Extremadura.

Por su parte, Rodri podrá contar con todos sus jugadores, a excepción de los lesionados de larga duración, para el partido en el Anxo Carro, e incluso Javi Álamo ya estará preparado para debutar con la casaca azulgrana, si el técnico del Extremadura lo estima oportuno.