El Extremadura no se fía del Nástic Zarfino y Ortuño buscan el remate en un saque de esquina. :: J. M. Romero Los almendralejenses creen que la clasificación no refleja el potencial de los tarraconenses, que se asoman al abismo de la Segunda B RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 4 mayo 2019, 10:32

Tiene el Extremadura el típico partido trampa del calendario. Ese choque con el que el aficionado se muestra confiado, pues el rival está casi desahuciado, a 12 puntos de la salvación con 18 por jugarse, y que da como favorito al cuadro azulgrana. Hace poco más de un mes, este choque estaba marcado en rojo en el calendario del Extremadura.

Los azulgranas tenían por delante partidos complicados como el del Almería en casa y los de Málaga y La Coruña fuera de Almendralejo, por lo que el partido ante el Nástic de Tarragona era uno donde el Extremadura podía sumar los tres puntos con mayor facilidad. Ahora, un mes después y con cuatro victorias consecutivas, el Extremadura no se fía ni del partido ni del rival. Tanto los futbolistas azulgranas como el técnico, Manuel Mosquera, advierten de la peligrosidad del choque en tierras tarraconenses.

El Extremadura llega al Nou Estadi en una nube. Los pupilos de Manuel han conseguido un póquer de victorias consecutivas que ha puesto tierra de por medio sobre el descenso. Ahora ve al Lugo a cinco puntos, lo que otorga una tranquilidad importante. Eso sí, Manuel no quiere que sus jugadores se relajen lo más mínimo. El técnico gallego cree que el partido ante el Nástic es igual de importante -y de difícil- que los anteriores, por lo que espera que su equipo siga con la mejoría que ha experimentado en las últimas jornadas. «Creo que hay que ser coherente y consecuente. No hay ninguna diferencia para mí entre los partidos que hemos jugado fuera de casa y este. Ninguna, en absoluto. Tenemos que mejorar todo lo que estamos haciendo, porque es la única fórmula para ganar el partido», explica el entrenador.

El equipo ya se ejercitó ayer en los campos anexos al Nou Estadi de Tarragona, ya que viajó por la mañana en avión desde Badajoz a Barcelona, lo que le ha permitido tener más tiempo de descanso para el partido. Manuel ha viajado hasta tierras catalanas con 18 futbolistas, por lo que no tendrá que hacer ningún descarte previo al partido.

Así, la novedad en la convocatoria es la de Javi Álamo, que vuelve a una lista dos meses después. El que se cae de la misma es José Antonio Reyes. Manuel no está convencido del rendimiento del utrerano, y ha decidido dejar en Almendralejo al futbolista andaluz. Además, Chuli tampoco está disponible por molestias en el talón, y Aitor, Perone, Capel y Schahin se han quedado en Extremadura por decisión técnica.

Mismos protagonistas

Por lo tanto, el 'once' inicial se mantendrá invariable con respecto a los últimos partidos. Si hay algún cambio, aunque Manuel prefiere no tocar lo que funciona, llegará en el centro del campo. Tanto Olabe como Zarfino están muy cargados de minutos esta temporada, por lo que no se descarta que Manuel le dé descanso a alguno de los dos para meter en el 'once' inicial a Fausto Tienza o a algún jugador de banda como Nando. Pese a ello, lo más normal es que Manuel presente el mismo equipo titular de las últimas cuatro semanas.

Los azulgranas buscan otros tres puntos que le den media salvación. Tan sólo quedan 18 puntos en juego y el Extremadura está a un par de pasos de quedarse otra temporada más en Segunda División. Tiene a tres rivales por debajo antes de los puestos de descenso, por lo que una victoria sería clave para distanciarse de sus perseguidores y amarrar la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

Por su parte, el Nástic de Tarragona de Enrique Martín llega al partido ante el Extremadura con medio cuerpo en Segunda División B. A 12 puntos del Tenerife, los tarraconenses se aferran a las últimas posibilidades de lograr una heroica permanencia en Segunda, pero una derrota ante el Extremadura mandaría al traste todas las opciones.

Además, Enrique Martín no podrá contar con Javi Márquez, Ramiro Guerra, Fabián Noguera e Iván López, por molestias físicas, ni con Sebas Coris, que sigue recuperándose de su intervención. Además, Abraham será duda hasta el último momento. El que tampoco estará, este por decisión técnica, es el defensa Josema, que la pasada jornada realizó declaraciones en las que se «expresó erróneamente», según Enrique Martín, ya que dijo que los que criticaban al equipo era gente «frustrada».

Y en estas circunstancias se presenta el Nástic al partido ante el Extremadura. Un enfrentamiento definitivo para los locales, y un choque muy importante para las opciones de salvación de los visitantes.