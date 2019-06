SEGUNDA El Extremadura hará un referéndum para que el estadio se llame 'Ciudad de Almendralejo' Ascenso del Extremadura CF a Primera División en el Francisco de la Hera de Almendralejo en 1998. :: hoy El club anunció la decisión de renombrar el Francisco de la Hera, después dijo que debía pasar antes los trámites municipales y a última hora comunicó una consulta popular RAÚL PEÑA / M. A. R. Domingo, 30 junio 2019, 11:26

Almendralejo. Lluvia de comunicados este sábado en el Extremadura, y cada cual más desconcertante. Como resumen, primero anunció la decisión -a priori unilateral-, de que le había cambiado el nombre al Francisco de la Hera por el Estadio 'Ciudad de Almendralejo'. Acto seguido, probablemente tras la avalancha de preguntas, comunicó que esta cuestión debía antes pasar los trámites municipales, como la preceptiva solicitud formal o la posterior aprobación en Pleno. Y por último, pasadas las 23.00 horas, un tercer comunicado indicaba que el club llevará a cabo un referéndum para consultar a su afición sobre si está conforme con el cambio. Por entonces, el twitter azulgrana estaba repleto de comentarios que no estaban muy por la labor.

Vamos por partes. En el primer escrito, de una forma tan inesperada como sorprendente, el club informaba de la decisión de su consejo de administración de «renombrar al estadio», mientras que la grada de Preferencia pasaría a llamarse Grada Francisco de la Hera. Además, la entidad explica que el Fondo Norte del coliseo almendralejense pasaría a llamarse Grada Pedro Nieto Cortés, presidente del ya extinto CF Extremadura en su periplo en Primera División.

Lo cierto es que el Estadio Francisco de la Hera es de propiedad municipal, por lo que el consejo de administración del Extremadura no tiene potestad para cambiarle el nombre de manera unilateral. El club deberá llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Almendralejo y después se deberá aprobar el cambio de nombre en el Pleno municipal. Por lo tanto, el cambio de nombre no es inmediato, ya que hay una serie de pasos previos antes de que se produzca. Es más, el club aún no le ha hecho una petición formal al ayuntamiento, aunque el Extremadura añade que el consistorio es conocedor de su propósito.

«Desde hoy, el estadio cambia su nombre a Estadio Ciudad de Almendralejo como homenaje a la ciudad que ha hecho posible que el Extremadura UD sea equipo de LaLiga. Homenaje a los que han acudido al estadio cuando no éramos nada más que un sueño», se manifestaba, si bien tuvo que publicar un segundo escrito para aclarar que es una propuesta y no un cambio de nombre decidido únicamente por la entidad.

En un segundo comunicado, apenas una hora después del primero, el club admite saber que el estadio es de propiedad municipal, por lo que «en próximas fechas» haría una petición formal al consistorio, a la vez que explica que el propio Ayuntamiento ya sabe de tal propósito, aunque no ha dado el visto bueno. El presidente del club, Manuel Franganillo, publicó en su perfil de Twitter que «no hay nada interesado en este cambio», a la vez que le pidió a la afición su apoyo en esta decisión.

Quedaba una sorpresa más. Un tercer comunicado en el que el Extremadura anunciaba la convocatoria de un referéndum del que se informará próximamente para que su afición sea quien tenga la última palabra. Que coincide con la primera.