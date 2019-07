SEGUNDA «El Extremadura es el faro al que todos tenemos que mirar» Jesús Rueda durante su presentación como nuevo jugador azulgrana. :: Extremadura UD Jugar en el conjunto azulgrana siempre fue una aspiración para Jesús Rueda, que espera ser importante para el técnico Manuel Mosquera RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 25 julio 2019, 08:44

El Extremadura tiene en Jesús Rueda un central de la casa, con ganas de aportar su grano de arena y con una amplia experiencia en Primera y Segunda División. El futbolista de Corte de Peleas desembarca en Almendralejo con la intención de jugar, de ser importante en el equipo de Manuel Mosquera y de darle muchas alegrías a su afición.

Una afición a la que ha pertenecido. El central pudo disfrutar de la etapa dorada del CF Extremadura, y ahora espera que el plantel siga contagiándose de la forma de ser de uno de los mejores jugadores de esa época, Manuel Mosquera, ya que ahora es su entrenador. «El míster transmite lo mismo que cuando era jugador, que hacía años le veía, esa garra, ese espíritu de lucha; y eso tiene que ser innegociable en este equipo, el luchar los 95 minutos porque somos un club humilde», señala Jesús Rueda.

El defensa de Corte de Peleas fue presentado ayer como jugador del Extremadura en el Francisco de la Hera, y admite que para él jugar en el club azulgrana es un lujo que llevaba persiguiendo varios años: «Para mí es una oportunidad única y llevaba tiempo queriendo venir, pero por las circunstancias que hay en la región. Aunque gracias a Dios poco a poco vamos subiendo el nivel, hay más infraestructuras y el Extremadura ahora mismo es el faro al que todos tenemos que mirar». El nuevo futbolista azulgrana ya se ha entrenado en varias ocasiones con sus nuevos compañeros. La liga chipriota -él procede del Apoel- terminó antes que la Segunda División, por lo que a Rueda aún le quedan varios entrenamientos para ponerse al mismo nivel físico que sus nuevos compañeros. Eso sí, para el principio de temporada estará preparado para jugar, si así lo estima oportuno Manuel.

El de Corte de Peleas llega a Almendralejo para jugar. Quiere aportar desde ya al Extremadura, y advierte de que no llega en busca del retiro, sino que quiere ser importante en el proyecto azulgrana. «Siempre he dicho que quería jugar en el Extremadura. Y quería jugar, no venir aquí a acabar mi carrera. Y ahora se han dado las circunstancias y ha sido todo muy fácil. Se ha demorado un poco en el tiempo por ciertas circunstancias, pero tanto por el club como por mi parte estábamos convencidos de que todo iba a llegar a buen puerto», señala.

Jesús Rueda es consciente de que será una tarea complicada hacerse con un puesto en el centro de la defensa, pero llega con la ilusión de ser una pieza fundamental. «Si estoy aquí es porque creo que puedo aportar, si no no vendría a pasar el rato», sentencia Jesús Rueda.

Altas y bajas

Por otro lado, el Extremadura debe solucionar las altas y las bajas que aún están en el aire. El apartado de fichajes está casi cerrado, pero sigue faltando un delantero. El club sigue buscando un ariete que complete el ataque junto a Willy y Airam Cabrera, que de momento se queda. El equipo de Manuel tiene las demás demarcaciones cerradas, pero no se descarta, si hay alguna buena opción, que se refuerce con algún futbolista más en la portería -pese a que están Casto y Manu García- o en el ataque, para fichar a dos delanteros.

En el apartado de bajas, el club azulgrana tiene que solucionar la situación de varios futbolistas. Bruno Perone sigue entrenando con el equipo, pero la entidad almendralejense ya comunicó que no cuenta con él. Además, algunos jugadores que han vuelto tras cesión siguen entrenando, pero no cuentan para Manuel, por lo que en los próximos días se conocerán los destinos de estos futbolistas.