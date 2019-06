SEGUNDA El Extremadura comienza su reconstrucción Fausto Tienza no continuará como azulgrana la próxima campaña. :: J. M. Romero Anuncia las bajas de 16 futbolistas, entre ellos Fausto Tienza o Olabe, y empieza a perfilar la plantilla de la próxima temporada RAÚL PEÑA Jueves, 20 junio 2019, 08:57

El Extremadura de la temporada 2019-20 ha comenzado a andar deportivamente con el anuncio de las bajas de los jugadores que no estarán en el conjunto azulgrana la próxima campaña. Si el movimiento del club se inició hace una semana con la publicación de la campaña de abonados, ahora la dirección deportiva ha confirmado qué jugadores no seguirán en el equipo de la capital de Tierra de Barros, bien porque el club no cuenta con ellos, bien porque acaban contrato o bien porque finalizan su periodo de cesión.

La baja más significativa es la de Fausto Tienza. El contrato que une al futbolista extremeño con el Extremadura tiene fecha de caducidad y ambas partes no han llegado a un acuerdo para que el mediocentro siga vistiendo la casaca azulgrana. Así, si nada cambia en los próximos días y ambas partes no acercan posturas, Tienza no jugará la próxima temporada en el Extremadura.

El club admite en un comunicado que tiene que resolver «en próximas fechas» el contrato con Diego Capel, Nico Delmonte, Alfonso Candelas, Curro Harillo, Javi Álamo y Bruno Perone, que no continuarán en el equipo.

Tampoco estarán la próxima temporada al terminar su vinculación el ya mencionado Fausto Tienza, Fran Cruz y Dani Schahin. El club podría negociar una ampliación con estos tres futbolistas, pero el hecho de anunciar que ninguno de ellos mantiene una relación con la entidad y darle una despedida a través de sus redes sociales hace indicar que ninguno de los tres futbolistas jugará como local en el Francisco de la Hera la próxima campaña.

Por último, el Extremadura también ha despedido a los futbolistas que esta temporada han jugado en calidad de cedidos. Así, Roberto Olabe, Álvaro Fernández, Nando García, Lolo González, Alfredo Ortuño, Alberto Perea y Chuli no continuarán en la campaña 2019-20 en el proyecto de Manuel.

De todos los jugadores que no seguirán en el Extremadura, Roberto Olabe y Fausto Tienza son los que más minutos de juego han acumulado esta campaña, con más de 2.000 minutos cada uno; mientras que otros jugadores como Chuli, Perone, Capel o Schahin han tenido un paso sin pena ni gloria por el conjunto de Almendralejo.

El capítulo de bajas no se cierra aquí, ya que el club almendralejense podría comunicar más a lo largo de los próximos días, además de tener que arreglar el futuro de los jugadores que vuelven tras cesión y que no cuentan para Manuel Mosquera, ya que sólo Manu García tiene opciones de continuar de azulgrana la próxima temporada.

Tras las bajas, los fichajes

El anuncio de las bajas es el primer paso en la reconstrucción del Extremadura de cara a la próxima temporada en Segunda División. El club debe aligerar la plantilla, ya que en las próximas semanas se cerrarán varios fichajes y Manuel Mosquera ya ha mostrado su deseo de que el plantel cuente con 18 futbolistas de primer nivel y unos siete que puedan alternar los partidos del primer equipo y del filial.

El Extremadura se ha interesado por la situación del delantero Álex Alegría, que ha rescindido su contrato con el Real Betis hace unos días. Se trata de un futbolista de la tierra pretendido por varios equipos de Segunda División, entre ellos el Sporting de Gijón, donde militó la pasada temporada. Por lo tanto, el Extremadura va a tener que luchar con otros equipos por el fichaje del placentino Alegría. Además, otros jugadores extremeños como David Rocha o Jesús Rueda interesan al club de Almendralejo, que pronto comenzará a perfilar su plantilla para la próxima temporada.