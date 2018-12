El Extremadura cierra un año para la historia Zarfino volverá a ser la pieza clave en la sala de máquinas azulgrana. :: J. M. Romero Los azulgranas viajan a Zaragoza con tres bajas clave, pero con la ilusión de volver a la senda de la victoria en La Romareda RAÚL PEÑA Sábado, 22 diciembre 2018, 08:26

El Extremadura afronta el último partido de este mágico 2018 para el club azulgrana, y lo hará lejos de Almendralejo, en Zaragoza, donde espera un rival directo por eludir la zona de descenso a estas alturas de temporada. El envite no será nada fácil para los almendralejenses, ya que viajan en cuadro, con varias bajas importantes, y con dos jugadores del filial. En cambio, el Zaragoza llega al partido estrenando técnico, el mítico Víctor Fernández, que se ha hecho cargo del equipo tras la destitución de Lucas Alcaraz.

La llegada del nuevo entrenador puede hacer que el Zaragoza tenga ese plus de ilusión que otorga el aterrizaje de un nuevo inquilino al banquillo. Todos los jugadores del equipo aragonés querrán hacerlo bien, y eso lo tendrá que sufrir y paliar el Extremadura. Pero el fichaje de Víctor Fernández por el club zaragocista no es la única mala noticia para el Extremadura. El conjunto de Rodri viaja con varias bajas sensibles para el partido de La Romareda. Tres jugadores claves en este primer tramo de temporada, Fausto Tienza, Roberto Olabe y Álex Díez, estarán fuera del equipo al cumplir un partido de sanción por la acumulación de tarjetas amarillas. Además, el entrenador del Extremadura no podrá contar con Borja García y Diego Capel por lesión, por lo que ha introducido cambios en la lista de convocados.

Djaló y Balbi vuelven a la convocatoria -aunque no jugarán- tras estar casi descartados durante las últimas semanas. En dicha lista también han entrado dos jugadores del filial, ya que Rodri no tenía los suficientes jugadores disponibles para completar la convocatoria. Así, el central Manu Moya y el atacante Samuel Manchón -que ya jugó de titular en el primer partido de liga en Oviedo- han viajado con el primer equipo. «Son jugadores que vienen jugando habitualmente, pero durante este mes y medio hemos trabajado con todos y creo que los que entren harán un equipo competitivo para intentar ganar», admite Rodri sobre las bajas de su equipo.

La buena noticia para los azulgranas es la vuelta de Enric Gallego tras perderse el partido ante el Nástic, una ausencia que se notó en la derrota del Extremadura. Así, la única duda está en quién acompañará al delantero catalán en punta de ataque, si Rennella o Chuli, aunque este último también podría jugar en banda con Rennella como acompañante de Enric Gallego.

Por su parte, el Zaragoza llega con la baja de Christian Álvarez, que se lesionó ante el Deprotivo de la Coruña. Esta baja en la portería la cubrirá Ratón, un ex del Arroyo y del Villanovense que jugará por primera vez de titular en liga. Además, el defensa Alberto Benito también acabó lesionado en el partido de Riazor y tampoco estará ante el Extremadura. Con lo que sí contará Víctor Fernández será con una dupla de delanteros de mucha calidad, con Álvaro Vázquez y Marc Gual, y con un centro del campo comandado por Javi Ros con mucha experiencia en Segunda División.