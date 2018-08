SEGUNDA El Extremadura da la cara en el Pizjuán Renella, durante el partido disputado ayer en el Sánchez Pizjuán. :: alberto lorite Los azulgranas completan un gran partido ante un Sevilla de superior categoría que jugó con casi todos los titulares RAÚL PEÑA SEVILLA. Domingo, 5 agosto 2018, 11:10

El Extremadura perdió ante el Sevilla en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán, pero completó un buen partido ante un rival que demostró estar un escalón por encima en cuanto a calidad. Eso sí, los visitantes no se arrugaron e, incluso, tuvieron el partido empatado a falta de diez minutos para el final. El gol de Sarabia decantó el choque para los locales, pero no hizo desaparecer las buenas sensaciones azulgranas.

2 SEVILLA 1 EXTREMADURA Sevilla Juan Soriano; Berrocal, Kjaer, Gnagnon, Navas; Roque Mesa, Amadou, Arana; Nolito, Muriel y Marc Gual. También jugaron Ben Yedder, Banega, Sarabia, Ganso, y Lara. Extremadura Manu García; Álex Díez, Aitor, Nico Delmonte, Balbi; Fausto Tienza, Álex Barrera, Valverde, Filip Jankovic; Airam Cabrera y Enzo Renella. También jugaron Enric Gallego, Candelas, Samu Manchón, Fran Miranda, Willy y Álvaro Romero. Goles 1-0: Nolito, min.46. 1-1: Samu Manchón, min. 63. 2-1: Sarabia, min. 81. Árbitro Alberola Rojas. Amonestó con amarilla al local Kjaer. Incidencias Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Unos 3.000 espectadores, 400 de ellos aficionados del Extremadura.

Para el envite ante el Extremadura, y también porque era la presentación del equipo ante su afición esta campaña, Pablo Machín no especuló y jugó con lo mejor que tenía a disposición sin carga de minutos. Los titulares ante el Újpest no salieron de inicio, pero el 'once' inicial sevillista fue de mucho nivel, con jugadores como Nolito, Roque Mesa, Navas o los nuevos fichajes como Amadou y Gnagnon.

El comienzo de partido del Extremadura fue bueno. El conjunto de Juan Sabas se quitó de encima los complejos que habían aparecido en el equipo tras los resultados de la pretemporada y salió al Ramón Sánchez Pizjuán con mucha personalidad. Es más, el primer disparo a puerta con peligro fue de Valverde, pero Juan Soriano despejó el chut del de Utrera.

Este inicio del Extremadura espoleó al Sevilla, que quiso despertar ante los suyos. Y así fue. Los de Pablo Machín fueron encerrando poco a poco al conjunto azulgrana en su área y, gracias a ello, tuvo su primera ocasión clara. Roque Mesa filtró, Jesús Navas puso el pase de la muerte, algo elevado, y Marc Gual, completamente solo, remató a gol... pero ahí apareció salvador Manu García para mantener el empate en el marcador. Poco después, en el ecuador de la primera mitad, Nolito pudo marcar el primero gracias a un gran pase filtrado de Navas, pero de nuevo Manu García llegó a tiempo para atrapar el esférico y anular el ataque sevillista.

No despertó el Extremadura, y no por que no lo intentase, sino porque el Sevilla crecía y crecía con el paso de los minutos. Y mientras tanto, los 400 aficionados del Extremadura se hacían notar con los cánticos desde la grada del Ramón Sánchez Pizjuán.

Y, como su afición, Manu García se seguía haciendo notar en el terreno de juego. A diez minutos del descanso le paró un remate a bocajarro a Gnagnon tras un centro exquisito de Roque Mesa. El cancerbero azulgrana ha vuelto como se fue, a un gran nivel. Los minutos pasaban y solo una gran jugada de Renella hizo una pausa en el control del partido del Sevilla, que volvió a tener una ocasión clara de gol en las botas de Muriel, que tardó mucho en disparar cuando estaba solo ante Manu García, lo que hizo que Aitor llegase para taponar el disparo del colombiano.

Y así se llegó al descanso, con unos buenos primeros minutos del Extremadura y con una buena reacción del Sevilla, que dispuso de las mejores ocasiones de la primera parte para ponerse por delante.

La segunda mitad no pudo empezar peor para los azulgranas. Al minuto Manu García tuvo que meter una manopla tremenda para parar un disparo de Nolito, pero un minuto después no pudo con el extremo internacional del Sevilla. Ben Yedder, que acababa de entrar, puso el balón atrás para Nolito, que remató con violencia para inaugurar el marcador del partido y poner a los suyos por delante.

Mal tras el descanso

No había empezado bien la segunda mitad, pero Samuel Manchón, un jugador de la cantera, se encargó de igualar el encuentro y dar la sorpresa en el Ramón Sánchez Pizjuán. Valverde llegó a línea de fondo con facilidad y puso un caramelo en forma de balón al centro del área. Renella no llegó al remate, pero Samu Manchón sí lo hizo y remató al fondo de las mallas para igualar la contienda.

Tras el tanto, el Extremadura creció y se empezó a parecer más al equipo del primer cuarto de hora de partido. El carrusel de cambios paró el choque, hasta que la calidad se impuso. Jesús Navas recibió un pase en la banda, centró con mimo y ahí, en el centro del área, llegó Sarabia para marcar el segundo del Sevilla de cabeza y poner por delante de nuevo a los locales.

Ya en el tiempo extra el Sevilla pudo ampliar su ventaja, pero Manu García le paró un penalti a Banega para mantener el partido como estaba. Y así acabó el duelo, con el Extremadura dando la cara ante el Sevilla y adquiriendo sensaciones positivas de cara al inicio de liga.