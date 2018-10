SEGUNDA El Extremadura busca seguir en racha Zarfino celebra el tanto de la victoria ante el Cádiz. :: J. M. Romero Los azulgranas reciben a un Albacete que no pasa por su mejor momento con la intención de hacer bueno el punto cosechado en el último minuto ante el Mallorca RAÚL PEÑA Domingo, 28 octubre 2018, 09:57

El Extremadura sólo ha perdido uno de los últimos cinco partidos, por lo que ante el Albacete, en el Francisco de la Hera, busca continuar con esta buena racha de resultados y con el crecimiento que está teniendo el conjunto de Juan Sabas. Un crecimiento a todos los niveles, tanto en ataque -el equipo almendralejense ha marcado gol en cinco de los últimos seis choques-, como en defensa, donde la sensación es que ya no regala nada, sino que es el rival el que tiene que hacer las cosas bien para conseguir marcar. Y con estas se presenta el Extremadura de nuevo ante su público, con el buen sabor de boca que dejó el último enfrentamiento en casa, ante el Cádiz, y el empate en el último minuto ante el Mallorca en Son Moix.

Eso sí, el Extremadura va a tener que luchar, otra vez, contra las bajas. Juan Sabas tendrá cinco jugadores fuera del equipo por lesiones y sanciones. Así, el técnico madrileño no podrá contar por lesión con Álex Barrera, Íñigo López, Manu García y Diego Capel, mientras que Aitor se perderá el choque por sanción tras ver la tarjeta roja el domingo pasado en Mallorca.

Los que sí vuelven al equipo son Borja Granero y Fausto Tienza, que ya han superado sus lesiones y están disponibles para Juan Sabas. Además, en la convocatoria entrará un portero del filial tras la lesión de Manu García, que tiene problemas en la espalda, por lo que Louis, del Extremadura B, estará en el banquillo ante el Albacete.

La lesión de Íñigo López y la sanción de Aitor han dejado al Extremadura bajo mínimos en defensa. Una situación que propiciará que Sabas juegue en el centro de la zaga con la pareja de centrales que utilizó al comienzo de liga: Djaló y Pardo. El entrenador cree que hay jugadores en el equipo, como en el caso de Pardo, que deben dar un paso adelante y rendir al nivel que pueden ofrecer. «Tanto Pardo como otros jugadores tienen que dar un paso adelante, no es una cuestión nuestra», explica Juan Sabas.

El técnico almendralejense también señala que el Albacete es un buen equipo, pero que está más preocupado por lo que puede hacer su plantel sobre el verde del Francisco de la Hera que por el rival: «Lo que más me preocupa es nuestro equipo, el Extremadura. Que el Extremadura ofrezca un nivel muy alto, que no sigamos cometiendo los mismo errores de siempre, que entremos muy concentrados a los partidos, que seamos muy intensos y que no ofrezcamos al rival absolutamente nada».

En cuanto al resto del equipo, Juan Sabas no tocará lo que tanto le ha funcionado durante las últimas semanas. Así, la duda está en si Fausto Tienza está preparado para volver a jugar, aunque parece ser que si cuenta con minutos lo hará desde el banquillo.

Uno de siete

Por su parte, el Albacete llega al Francisco de la Hera tras ganar sólo uno de los últimos siete partidos, lo que ha hecho que el equipo de Luis Miguel Ramis esté fuera de los puestos de playoff de ascenso a Primera pese a su buen inicio de temporada.

El entrenador del Albacete no podrá contar con Gorosito por lesión y Caro por sanción, además de Jules y Paulo Vitor, fuera de la convocatoria por decisión técnica. Los que sí estarán en el Francisco de la Hera son Acuña, que vuelve tras lesión, y Gentiletti, que es la novedad en la lista de un Albacete que llegó ayer a Almendralejo, se entrenó y que ha viajado con 19 futbolistas a la capital de Tierra de Barros, por lo que Ramis tendrá que hacer un descarte antes del partido.

Con estas bajas, se van a enfrentar dos equipos con dinámicas muy distintas que buscan tres puntos que en el caso del Extremadura le sirva para alejarse del descenso, y en el caso del Albacete que le impulse de nuevo a los puestos altos.