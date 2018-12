SEGUNDA El Extremadura atraviesa su mejor momento de la temporada Los azulgranas celebran el gol de Enric Gallego. :: Ideal de granada Los azulgranas encadenan por primera vez tres partidos sin conocer la derrota gracias al empate de Almería RAÚL PEÑA Martes, 4 diciembre 2018, 08:08

Almendralejo. El Extremadura vive el momento más dorado de esta temporada tras el empate cosechado en Almería. El conjunto de Rodri no sabe lo que es perder con el técnico catalán en el banquillo y esta situación ha sacado a los azulgranas del descenso por segunda semana consecutiva. El Extremadura ahora es decimoquinto, aunque sólo aventaja en un punto al equipo que marcha cuarto por la cola y que descendería ahora mismo, que es el Zaragoza. El equipo almendralejense ocupa ahora el mejor puesto de la temporada desde la primera jornada, ya que después del empate en Oviedo se situó en el noveno puesto.

Además, con el empate en Almería, el Extremadura suma su tercer partido consecutivo sin perder, una situación que hasta ahora no le había pasado. En dos ocasiones estuvo dos jornadas consecutivas invicto, pero con la llegada de Rodri el equipo ha mejorado en todos los aspectos y eso se nota sobre el terreno de juego.

Por todo ello, el entrenador azulgrana admitió tras el choque en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que el punto es muy bueno para reforzar lo que el equipo está trabajando, pero no se quiere quedar sólo con lo bueno. No todo es de color de rosa en el Extremadura, pero con el trabajo diario Rodri cree que su plantel mejorará las prestaciones sobre el terreno de juego semana tras semana. «El punto me parece muy positivo. Llevamos tres partidos que estamos consiguiendo puntos, que no conocemos la derrota, y el equipo va a sacar muchas conclusiones positivas de lo que hemos hecho, pero también de otras cosas que el equipo debe mejorar. Este rival nos ha enseñado el camino que tenemos que seguir para trabajar día a día e ir mejorando», indica Rodri.

Punto negro

El punto negro del Extremadura en Almería llegó tras el gol de Álvaro. El Almería presionó arriba y el conjunto de Rodri se vio obligado a lanzar balones en juego directo para superar esa presión agresiva del rival. Esta situación, cree Rodri, es mejorable con los entrenamientos, por lo que al técnico no le preocupa demasiado que su equipo no estuviese muy acertado en esos minutos. El entrenador azulgrana reitera que aún faltan muchos entrenamientos para que el equipo sea lo que él quiere que sea, pero mientras tanto sigue sumando puntos. «Ante la presión agresiva del rival, el equipo ha estado a veces certero y otras no. En eso debemos seguir trabajando, en estar certeros en ese tipo de juego y no tener que lanzar tanto hacia adelante», señala Rodri.

El Extremadura descanso ayer y desde hoy ya ha comenzado a preparar el choque ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López de este viernes a las 21.00 horas.