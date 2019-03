SEGUNDA El Extremadura, ante un reto mayúsculo La derrota del Extremadura ante Osasuna en el Francisco de la Hera supuso el adiós de Sabas. ROMERO / J.M. El cuadro azulgrana busca ser el primer equipo en ganar en El Sadar ante un Osasuna que lucha por el ascenso directo a Primera RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 31 marzo 2019, 07:50

El Extremadura visita el feudo del líder, de uno de los equipos que mejores sensaciones en cuanto al juego está desprendiendo esta temporada, traduciendo en muchos puntos esas buenas actuaciones. Además será en un escenario que va a estar lleno hasta la bandera y que va a agitar para beneficio local un encuentro que ya de por sí se presuponía muy complicado para los azulgranas.

El Extremadura juega ante Osasuna, que tiene 33 puntos más que el cuadro almendralejense y que le sacaría 14 puntos solo con sus partidos de casa. Pero, para el equipo de Manuel Mosquera, todo esto es secundario -o al menos así lo expresa el técnico-, porque el entrenador azulgrana se ve capaz de dar la sorpresa de la jornada, y de la temporada hasta ahora, pues Osasuna aún no ha perdido en casa, y conseguir ganar en El Sadar. Además, en la ida la victoria pamplonica en el Francisco de la Hera supuso el adiós a la era Sabas en el banquillo azulgrana.

«Tenemos esa sensación de que en cualquier campo podemos ganar, pero obviamente Osasuna es un rival muy fuerte», explica Manuel. De esa manera, el técnico le da valor al trabajo de su equipo y les da alas a sus jugadores. Que nadie piense que el Extremadura va derrotado a Pamplona, pero que nadie piense tampoco que será fácil sacar algo positivo en tierras navarras. Osasuna aún no ha perdido un partido en casa en liga esta temporada, al igual que el Albacete, y es el mejor local de Segunda División con cinco puntos de ventaja -y un partido menos- sobre el segundo mejor equipo en su estadio.

Además, para añadirle más dramatismo al encuentro, el Extremadura pierde por sanción a dos de sus jugadores clave esta campaña en el centro del campo. Fausto Tienza y Roberto Olabe no estarán sobre el terreno de juego de El Sadar, y Manuel tendrá que hacer cambios, pero sin probaturas. «Difícilmente me vais a ver a mí hacer experimentos. Si tengo 25 (futbolistas) y tengo jugadores para sustituir a otros jugadores en su puesto y no voy a inventarme un delantero-extremo o un extremo-lateral, porque estaría infravalorando a mi plantilla», manifiesta.

De esas palabras se entiende que Lolo González jugará su primer partido como titular para sustituir en el centro del campo a Fausto Tienza y que Nando, Perea y Kike Márquez se jugarán dos puestos en las bandas del conjunto azulgrana. Arriba, en punta de ataque, vuelve Ortuño tras no poder jugar en Albacete; mientras que Pardo regresa también al eje de la zaga tras cumplir un partido de sanción. El que no ha entrado en la convocatoria de 19 jugadores ha sido el extremo almeriense Diego Capel.

Aparte de las bajas de Fausto y de Olabe, Manuel Mosquera no podrá contar tampoco con el delantero Dani Schahin, que ya ha completado algún entrenamiento con el grupo, pero que aún no está al cien por cien. El que sí se ha recuperado a tiempo es Nando, que viaja a Pamplona y que podría tener minutos.

Por su parte, Osasuna llega al choque con la moral mermada tras su derrota, con una tremenda remontada incluida, de la pasada jornada en Tenerife. Los navarros aún tienen un colchón de cuatro puntos sobre el tercer clasificado, pero quieren volver a la senda de la victoria donde más cómodos se sienten, en casa.

El técnico osasunista, Jagoba Arrasate, solo tiene una baja para el choque, la de Íñigo Pérez, pero a su vez recupera a un jugador de importancia capital que se perdió el choque de Tenerife, Oier Sanjurjo, uno de los mejores mediocentros del club rojillo. El que también volverá a la titularidad, según ha confirmado el propio Arrasate, es el portero Rubén, que no había jugado los últimos dos partidos.