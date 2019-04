SEGUNDA El Extremadura, a aferrarse al Francisco de la Hera Pardo, Reyes y Borja Granero celebran el primer tanto ante el Córdoba. :: J. M. Romero Los azulgranas quieren volver a ganar en su estadio por segunda vez consecutiva y dejar de ser el peor equipo local de la categoría de plata RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 6 abril 2019, 09:49

Las dos derrotas consecutivas fuera de casa, ante Albacete y Osasuna, han propiciado que el Extremadura se tome el partido ante el Almería como una final. Un partido que debe confirmar las buenas sensaciones de los azulgranas en el último mes de competición. Se hace necesario transformar los buenos momentos de juego en puntos. El conjunto almendralejense está en ese punto de la temporada en el que fallar en casa no está permitido.

El equipo de Manuel Mosquera es el peor local de la categoría, pero, casualmente, la salvación pasa por los partidos del Francisco de la Hera. Varios rivales directos por conseguir la permanencia visitarán Almendralejo, por lo que el Extremadura debe comenzar a hacerse fuerte en su feudo para arañar todos los puntos posibles y mantener viva la llama de la salvación hasta las últimas jornadas.

La buena noticia para el Extremadura es que Manuel podrá contar con todos sus futbolistas, ya que no tiene ningún jugador de baja por lesión -aparte de Carlos Valverde, lesionado de larga duración- ni por sanción. Asimismo, vuelven al equipo Fausto Tienza y Olabe, y el técnico del Extremadura tendrá que hacer siete descartes antes del choque.

El entrenador azulgrana tiene fe en el trabajo de su equipo durante las últimas semanas, aunque admite que falta rematar todo el juego ofensivo que generan sus pupilos. «Creo que lo estoy haciendo muy bien, pero asumo que nos falta el remate. En Albacete sí tuvimos la de Kike Márquez, que casi es gol, pero en Pamplona nos faltó un par de remates de asustarlos más todavía, porque estaban asustaditos», explica Manuel.

El rival está en la zona media de la tabla, algo alejado de los puestos de playoff de ascenso a Primera y también con mucha renta sobre los puestos de descenso. Pese a que la relajación pueda instalarse en el Almería, Manuel no se fía del conjunto andaluz, ya que cree que es un equipo con muchas cosas buenas que está realizando una buena temporada. «Es un equipo que es muy bueno contragolpeando. Un equipo que roba en campo propio y te hace mucho daño. Un equipo que tiene jugadores muy buenos y que está en una gran temporada», manifiesta Manuel.

Por su parte, el Almería llega en una mala racha de resultados, ya que no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos cuatro encuentros, después de una derrota y tres empates. Los de Fran Fernández llegan con la baja sensible de Yan Eteki, que vio su quinta amarilla ante el Rayo Majadahonda, por lo que el extremeño David Rocha ocupará su plaza en el centro del campo. Además, el extremo Luis Rioja llega entre algodones al encuentro tras sufrir un esguince de tobillo y, aunque todo hace indicar que será titular, es duda para el 'once' inicial hasta el último momento.