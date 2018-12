EXTREMADURA Enzo Rennella: «Estamos en una línea ascendente y queremos ir hacia arriba» Enzo Rennella en el partido ante el Elche en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El delantero del Extremadura aún no ha inaugurado su cuenta particular de goles, pero sigue trabajando para volver a sumar para el conjunto azulgrana RAÚL PEÑA Jueves, 13 diciembre 2018, 08:38

Enzo Rennella llegó en verano como uno de los fichajes más ilusionantes para el desembarco del Extremadura en Segunda División. Empezó como titular, pero una lesión le apartó de los terrenos de juego y ahora lucha por volver a contar para el técnico tras un mes entrenando al ritmo de sus compañeros. Aún no ha marcado gol esta temporada pese a ser delantero, pero no desfallece y espera su oportunidad. «Me ha frenado bastante esa pequeña lesión a principio de año y no he estado al cien por cien sobre el campo. Ahora llevo un mes entrenando siempre y me encuentro mejor y espero tener mi oportunidad», admite Rennella.

El ariete quiere que, ante este buen momento del equipo, el Extremadura sea ambicioso, pero siempre con los pies en el suelo y sin olvidar que el objetivo es la salvación: «Ganas tres partidos seguidos y estás casi en el playoff y pierdes dos y estás en descenso. Creo que va a ser así todo el año y nosotros estamos en una línea ascendente y queremos ir hacia arriba».

Y ahora que ninguna lesión le aparta del verde, el delantero espera poder inaugurar su cuenta particular de goles, pero eso no le quita el sueño: «La verdad es que no pienso mucho en los goles. Quiero tener un poco más de continuidad y estar sobre el campo y ayudar al equipo».

Partido vital

El ariete francoitaliano cree que el partido del domingo en el Francisco de la Hera ante el Nástic de Tarragona es clave para el conjunto almendralejense, ya que el rival llega tocado a la capital de Tierra de Barros y el Extremadura está en línea ascendente. «Es un partido importante, porque es un rival que está jodido, pero en esta liga es difícil jugar contra cada equipo. Es un partido muy difícil, pero tenemos la suerte de jugarlo en casa y poder distanciar al Nástic este fin de semana», indica.

Tanto el choque ante el Nástic como el de la semana que viene ante el Zaragoza son ante rivales de la zona baja de la liga, por lo que el delantero admite que es importante para el Extremadura sacar dos resultados positivos antes de las vacaciones navideñas: «Creo que estamos en un buen momento. Ahora tenemos que dar un pasito más hasta Navidad en estos dos partidos, que son súper importantes para nosotros contra rivales directos, e irnos de vacaciones con buen sabor y volver más fuertes el año que viene».

Sobre el cambio del equipo, Rennella señala que ahora se ve sobre el terreno de juego una mezcla del Extremadura de Sabas y el de Rodri, por lo que el plantel se ha quedado con lo mejor de cada técnico. «El equipo peleaba mucho, tenía mucho orgullo y mucha fuerza, y eso era de Sabas. Creo que Rodri ha venido aquí a dar un poquito de orden táctico, a saber a qué jugamos y creo que la combinación de los dos es perfecta para el equipo», apostilla Rennella.

Pocos minutos con Rodri

Pese a que desde la llegada de Rodri al banquillo Rennella sólo ha jugado 24 minutos, el delantero es consciente de que sus compañeros están a un buen nivel, por lo que sólo piensa en trabajar para estar preparado cuando le toque volver a jugar más asiduamente. «He hablado con él -con Rodri- y tiene razón en todo lo que me ha dicho. Él quería primero tener esa solidez defensiva que nos hacía falta en la primera parte de la temporada y ahora todo el equipo está bien y todo el mundo está enchufado y quiere jugar. Todo el mundo puede entrar y aportar, porque estamos en la misma línea», sentencia el delantero.

Y ante el Nástic, Rennella tiene una nueva oportunidad para marcar su primer gol con la camiseta azulgrana, mientras trabaja para estar a disposición de Rodri cuando este estime oportuno.