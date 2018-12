Enric Gallego solo quiere pensar en el Extremadura El delantero azulgrana admite que «lo que tenga que pasar, pasará», pero ahora tiene la mente puesta únicamente en el choque de Zaragoza RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 21 diciembre 2018, 08:32

El delantero del Extremadura y pichichi de la Segunda División, Enric Gallego, está en boca de todos. Por un lado, sus exhibiciones sobre el terreno de juego han atraído las miradas de todos, y por otro, los rumores sobre su posible salida del Extremadura a clubes como el Valladolid o el Espanyol, entre otros, lo han puesto en el punto de mira del foco mediático.

Y mientras tanto, el delantero sólo piensa en el Extremadura y en el partido ante el Zaragoza, aunque deja la puerta abierta a un cambio de aires con un «lo que tenga que pasar, pasará». «Esta situación ya la he vivido otras veces. Sí que salen rumores de aquí o de allí, pero no me preocupan. Hasta el momento, que yo sepa, porque parece que la gente sabe más que yo y me entero por las redes sociales, salen muchas cosas, pero hasta que no sea mi representante el que me llame, pues sigo aquí con la cabeza en Zaragoza para hacerlo lo mejor posible y llevarnos los tres puntos», señala Enric Gallego cuando le preguntan por dichos rumores.

El jugador azulgrana, que ha demostrado una profesionalidad y un respeto hacia el Extremadura muy grandes, sólo quiere hablar del choque de Zaragoza, y una vez pase el partido, poder descansar junto a su familia y definir su futuro. «Tengo la cabeza aquí, está claro. Luego el fútbol da muchas vueltas, y lo que tenga que pasar, pasará y ya está. Tengo la cabeza aquí en seguir», manifiesta Gallego.

El ariete catalán es un mito entre la afición del Extremadura, y así lo transmite la grada del Francisco de la Hera partido tras partido, una situación que hace feliz a Enric Gallego: «La verdad es que es increíble la experiencia que estoy viviendo aquí, con la afición, con el cariño que me muestra día a día, y sólo puedo darle las gracias a toda esta gente».

El duelo ante los maños

Gallego cree que el choque ante el Zaragoza será complicado tras el cambio de entrenador en el equipo zaragozano, pero confía en poder hacer un buen papel en La Romareda, y dedicarle la victoria a Carlos Valverde, que esta estará de baja seis meses tras romperse el cruzado y el menisco. «Tienen un entrenador nuevo, que es un mito de allí, pero nosotros trabajamos durante la semana de la mejor manera para ir allí y sacar un buen resultado y sumar los tres puntos para seguir en esta línea», sentencia el pichichi Enric Gallego.