Enric Gallego no podrá jugar ante el cuadro catalán Viernes, 14 diciembre 2018, 08:43

El delantero del Extremadura Enric Gallego no podrá jugar ante el Nástic de Tarragona este domingo en el Francisco de la Hera por acumulación de tarjetas amarillas. El futbolista vio la quinta amarilla en Tenerife, ya que antes del partido tenía cuatro porque fue amonestado por el Comité de Competición, que actuó de oficio, por enseñar un mensaje en su camiseta al celebrar el tanto en Almería, hace dos jornadas, aunque el club no tenía constancia de ello. La amarilla vista la pasada jornada en Tenerife no es la cuarta amarilla, sino que supone la quinta para Enric Gallego, lo que conlleva la suspensión, pese a que el club extremeño ha presentado un recurso para que le retiren la amarilla de Almería.