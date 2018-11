LALIGA 123 Enric Gallego es el hombre récord 02:14 Enric Gallego, con el técnico Rodri en uno de los últimos entrenamientos del Extremadura. :: extremadura ud El delantero del Extremadura es pichichi de Segunda con 13 goles en 13 partidos jugados | Desde la 93/94 un jugador no llevaba tantas dianas a estas alturas en la categoría de plata del fútbol español RAÚL PEÑA Martes, 20 noviembre 2018, 08:06

almendralejo. El recital de Enric Gallego en Reus todavía tiene a algún aficionado al fútbol con la boca abierta. En el Estadi Municipal el ariete azulgrana marcó cuatro goles como cuatro soles y puso todos los focos sobre su figura. El derroche de calidad, habilidad y gol de Enric Gallego en la victoria en tierras catalanas quedará en la memoria de todos los aficionados almendralejenses.

Esa superioridad de Enric Gallego sobre el terreno de juego se ve reflejada en los números del delantero catalán del Extremadura. Ya es uno de los jugadores más importantes del Extremadura UD, con un ascenso a la espalda y de sobresaliente en el debut del club en Segunda División, y es que en sólo 11 meses -recordemos que Gallego llegó a Almendralejo el pasado mes de enero- se ha ganado el cariño de la afición y la admiración y el respeto de todos por cómo es dentro y fuera del campo.

LOS DATOS 61,9% Ése es el porcentaje de goles que marca Enric Gallego sobre el total del Extremadura en liga. 93/94 Desde esa temporada ningún futbolista llevaba tantos goles en Segunda en las primeras 14 jornadas. 24 Enric Gallego se ha convertido en el jugador azulgrana con más goles en Segunda B y Segunda. 68/69 Desde hacía casi 50 años nadie había marcado dos hat-trick fuera en Segunda en un año.

«Podría ser mi mejor partido en mi carrera deportiva. Estoy contento porque es fútbol profesional y mi primer año en Segunda». De esta forma Enric Gallego destacaba su recital tras el partido, sin alardes y sin darse demasiada importancia. Quizá por eso haya conseguido pasar en pocos años de la Primera Regional catalana a la élite del fútbol español. «En el fútbol profesional meter un gol ya es complicado, pues si tienes la suerte de estar más acertado estás más contento», sentenció Enric tras el choque.

«En el fútbol profesional meter un gol durante un partido ya es complicado» Enric Gallego | Delantero del Extremadura

Influencia vital

Pero la realidad es que Enric Gallego es más de medio Extremadura de cara a puerta. El delantero ha conseguido 13 de los 21 tantos que ha anotado el conjunto azulgrana en liga. Más del 60 por ciento de los goles llevan el sello de Enric Gallego, y eso se traduce en puntos. Sin los goles de Enric Gallego, el Extremadura tendría ocho puntos menos en su casillero, por lo que los tantos del delantero le han dado dos tercios de los puntos que tiene el equipo.

Además, con los cuatro goles en Reus, Gallego se ha convertido en el futbolista de la historia del Extremadura que más goles ha marcado desde Segunda División B en adelante -contando los partidos de Copa del Rey-, y eso sólo en 33 partidos con la zamarra azulgrana. Así, ha supero a Willy en dicha lista de goleador, ya que el delantero de Torremejía suma 21 tantos mientras que Enric Gallego suma 24 con los cuatro anotados en Reus.

Batiendo marcas

Este inicio de temporada de Enric Gallego ha hecho que registre una cifra de goles que hacía 25 años que no se veía en Segunda División. En la jornada 14 no había ningún futbolista con 13 tantos en su haber desde la temporada 93/94, en la que Roberto Martínez consiguió esa cifra con el Palamós. Martínez tuvo un inicio fulgurante -la temporada siguiente fichó por el Mérida CP-, pero finalmente se desinfló y acabó marcando 18 goles en toda la liga. El periodista 'MisterChip' publicó en su cuenta de Twitter que no ha habido ningún delantero en Segunda División que haya conseguido dos hat-trick fuera de casa en las primeras 14 jornadas de liga; y que hay que remontarse hasta la 68/69 para ver esa marca en un año completo, en la cual José Nebot consiguió dos tripletes fuera de casa en una temporada.

«Tiene unas grandes condiciones y es una lástima que no haya explotado antes» Rodri | Entrenador

Lo peor para Enric Gallego es que su explosión como '9' le ha llegado algo tarde, a sus 32 años. Por eso, si llega una oferta suculenta tanto para el jugador como para el club en el mercado invernal, va a tener muy difícil decir no a su último gran contrato como futbolista. «Tiene unas grandes condiciones, y es una lástima que no haya explotado antes, porque es una lástima que no haya habido gente que haya apostado por él antes», señaló tras el partido el entrenador del Extremadura, Rodri, al ser cuestionado sobre la actuación de su estelar ariete.

El técnico también explicó que el potencial ofensivo del Extremadura, con Enric Gallego al frente, es muy grande: «Tenemos unas figuras del medio del campo para adelante que son muy importantes».