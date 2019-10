Duelo de estilos en Almendralejo Nono conduce el esférico en el partido ante la Ponferradina. :: J. M. Romero Extremadura y Rayo Vallecano se enfrentan en el Francisco de la Hera en un partido entre dos equipos con un sello de juego muy marcado por sus entrenadores RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 19 octubre 2019, 10:59

La verticalidad, la intensidad, la presión y el juego directo del Extremadura se enfrentan a la posesión de balón, al juego combinativo y al control del partido del Rayo Vallecano en el Francisco de la Hera. Dos estilos de juego distintos avalados por los entrenadores, Manuel Mosquera y Paco Jémez. Diferentes formas de ver el fútbol, ambas atractivas, se verán las caras en Almendralejo.

El Extremadura de Manuel va a intentar ser ese equipo vertiginoso que intentó robar cerca del área rival para hacerle daño rápidamente al rival; mientras que el Rayo Vallecano de Jémez quiere hacer daño a través del juego combinativo, un estilo que le ha dado muy buenos momentos al conjunto madrileño. El Extremadura intentará poner en jaque a un Rayo Vallecano que toma bastantes riesgos a la hora de sacar el balón, pero que si supera esa primera línea de presión azulgrana puede hacer mucho daño con sus jugadores de ataque.

«Paco Jémez a sus equipos les da un sello muy importante y muy difíciles de contrarrestar porque el balón es el protagonista, y eso es muy difícil», señala Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, sobre su rival, un Rayo Vallecano que intentará llevar el partido a su terreno para intentar doblegar al conjunto azulgrana.

En los dos equipos hay bajas importantes. El Extremadura no podrá contar ni con Gio Zarfino, sancionado con un partido por acumulación de amarillas, ni con Kike Márquez, que aún sigue lesionado y estará varias semanas más en el dique seco. En el Rayo no estará el que hasta ahora es el mejor jugador, Adrián Embarba, por lesión. Tampoco estará a disposición de Paco Jémez el portero Alberto. No son las únicas bajas de los visitantes, que siguen sin poder contar por lesión con jugadores muy importantes como Mario Suárez, Emiliano Velázquez o Abdoulaye Ba.

Por lo tanto, Manuel Mosquera tendrá que buscar un sustituto para un jugador casi insustituible en el centro del campo. Zarfino es clave en el conjunto azulgrana, por lo que el técnico azulgrana buscará la mejor opción para que la baja del uruguayo sea lo menos perceptible posible. Así, Sergio Gil o Cristian pueden ser las opciones que baraje Manuel, que usará a David Rocha como ancla entre el ataque y la defensa. Para el entrenador gallego del Extremadura no hay ningún jugador esencial en el equipo, por lo que alineará un 'once' inicial de garantías ante el Rayo Vallecano. «Lo más importantes son los que están, y esa es mi forma de pensar. Además, hemos dicho que todos son importantes y esta semana sigue siendo el mismo mensaje», señala Manuel.

El Extremadura encara el encuentro con ganas tras el empate de la pasada jornada ante la Ponferradina. El conjunto de la capital de Tierra de Barros jugó bien ante el cuadro berciano, pero no consiguió ganar. Por eso, Manuel espera que el empate no afecte demasiado a sus jugadores, a los que ve muy fuertes mentalmente: «Estamos preparados, muy fuertes mentalmente, muy fuertes en la línea que estamos en el campo y estamos convencidos de que vamos a ganar. Es la mejor forma de afrontar el partido».

La otra duda para Manuel, aparte de la del mediocentro, está en el ataque, donde Pastrana puede volver a la titularidad para darle más verticalidad al equipo por banda; y Álex López le puede volver a arrebatar un puesto en el 'once' inicial a Willy en la delantera. Por lo demás, el Extremadura jugará con su equipo titular de las últimas semanas.

El Rayo Vallecano solo ha perdido un partido en liga esta temporada, pero solo lleva una victoria en los últimos siete partidos. El cuadro de Paco Jémez cortó su racha de seis empates consecutivos la pasada jornada tras vencer al Tenerife en Vallecas. Ahora los madrileños quieren seguir ampliando esa buena racha de resultados con una victoria en el Francisco de la Hera que les acerque un poco más a los puestos de arriba de la clasificación.