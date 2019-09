SEGUNDA Díez cree que ganar ya es una obligación Ale Díez, en el Francisco de la Hera ante el Fuenlabrada. :: J. M. Romero El lateral derecho del Extremadura, que arrastra molestias en el pubis, confía en que el equipo puede sacar una victoria en La Romareda si está a buen nivel RAÚL PEÑA Viernes, 13 septiembre 2019, 09:36

Almendralejo. El defensor cacereño del Extremadura Ale Díez explica que el equipo está mejorando en cada partido, por lo que el camino a seguir es el del trabajo diario, porque ante el Numancia se vio a un buen Extremadura que mereció la victoria. «Creo que el equipo hizo un gran trabajo en el partido [ante el Numancia] y esa debe de ser la dinámica y como tenemos que ir a Zaragoza, con esa mentalidad. Tenemos muchas ganas de llegar allí y conseguir los tres primeros puntos».

Para el lateral derecho del Extremadura, pieza clave en el engranaje defensivo y ofensivo de Manuel, la victoria ya es una obligación para el conjunto azulgrana: «Está claro que ya es una obligación. Hay que empezar a sumar de tres en tres, pero creo que el equipo dentro del vestuario, tanto el míster como los futbolistas, nos estamos transmitiendo mucha tranquilidad».

El inicio de temporada, pese a ser titular en todos los partidos, no está siendo fácil, ya que las molestias en el pubis le están lastrando físicamente. Pese a ello, Ale Díez admite que para el partido del Zaragoza estará a pleno rendimiento gracias al trabajo de los fisios del club. «Estoy un poco tocado del pubis, llevo arrastrándolo unas tres semanas o así, pero estaré con los fisios y estoy al cien por cien», señala el lateral derecho.

Todo el equipo azulgrana es consciente de que el partido en La Romareda va a ser muy complicado, ya que el Zaragoza se ha reforzado a las mil maravillas y ha comenzado la liga como un cohete. Además, el ambiente que se vive en el coliseo maño hará que sea más complicado aún. Ale Díez no jugó allí la pasada temporada, pero sí que en el vestuario se sabe que la presión de la afición va a ser muy grande, por lo que necesitan concentrarse al máximo para que no les afecte: «No estuve porque cumplía ciclo de cinco amarillas, pero los compañeros me han comentado que fue el partido en el que han notado más presión. En Zaragoza, por cómo íbamos nosotros y estaban ellos, va a ser un partido diferente al del año pasado». Lo cierto es que el Extremadura va a tener que luchar contra un gran equipo como el Zaragoza, contra la presión ambiental de La Romareda y contra su mala racha de resultados en este comienzo de temporada para intentar conseguir su primera victoria ante un rival llamado a luchar por el ascenso a Primera.